جبر يوجه بإيقاف أعمال مخالفة بأحد العقارات بمنطقة عرابيا

بناءً على توجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر ، بضرورة التصدي الحاسم والمستمر لجميع أشكال مخالفات البناء او مخالفات الإشغالات داخل مدن المحافظة ، والتعامل الفوري معها في المهد ، وتعليمات اللواء ضياء عبد الحميد السكرتير العام المساعد والمشرف علي وظيفة رئيس مدينة الغردقة ، قام اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة ، بتكليف مهندس قسم التنظيم والتعديات ومساعد رئيس الحي بإيقاف أعمال بناء مخالفة لأحد العقارات بمنطقة عرابيا ، بالإضافة إلى مصادرة المعدات المستخدمة في المخالفة .

أكد رئيس الحي بأن المتابعة الميدانية المكثفة داخل نطاق الحي أسفرت عن رصد قيام أحد المواطنين بمنطقة عرابيا بتنفيذ أعمال بناء مخالفة وتغيير معالم الرسم الهندسي بتحويل الدور الارضي الي عدد " ٣ " محلات تجارية بالمخالفة للرخصة الصادرة للعقار ، وعلي الفور تم تكليف مهندس التنظيم والتعديات ومساعد رئيس الحي بالانتقال إلي موقع المخالفة للمعانية واتخاذ اللازم ، وتم إيقاف كافة الأعمال المخالفة وضبط المعدات المستخدمة في المخالفة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة .

وأشار رئيس الحي إلى أن المتابعة الميدانية مستمرة على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع لرصد أي مخالفات بناء وتعديات علي أراضي أملاك الدولة ومخالفات الاشغالات لضمان فرض هيبة القانون ومنع ظهور أي عشوائيات أو تعديات داخل نطاق الحي