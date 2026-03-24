أرملة إسماعيل الليثي: بعد وفاة زوجي محدش عبر عيالي وأعمامهم مسألوش

ردت شيماء سعيد، أرملة إسماعيل الليثي، على تصريحات أشقاء الراحل، بشأن مطالبتهم لها برؤية أبناء الراحل، ورفضها هذا الأمر، حيث أكدت أن أشقاء زوجها لم يتواصلوا معها منذ وفاة زوجها للاطمئنان على ابنتيها.

ونشرت شيماء سعيد فيديو عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”، قالت من خلاله: “أعمام عيالي طالعين يقولوا إحنا طلبنا نشوف البنات وشيماء رفضت، يا رب أتعمي دا محصلش، ومحدش اتصل بيا ولا عبروني ولا سألوا على عيالي”.

وقد ظهرت شيماء سعيد، أرملة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، لأول مرة بعد انقضاء فترة العِدة عقب وفاته، معربة عن حزنها الشديد لفقدانها زوجها وفقدان نجلهما قبل رحيله بعام، موضحة أن حياتها انتهت من بعد رحليهما.

وقالت أرملة إسماعيل الليثي، في لايف عبر حسابها على “تيك توك”: “قضيت فترة العدة بأدب واحترام، لأنه كان أبويا وأمي والنفس اللي بتنفسه، أنا كنت عايشة علشانه ومكنتش بشوف غيره، كل اللي أذوه ودمرونا أنا مش هسامحهم وهسيب ربنا ياخدلي حقي من الناس دي كلها، ربنا موجود والناس اللي بتأذي، الأذى وحش أوي، إنتوا بتتعالوا على قضاء ربنا”.