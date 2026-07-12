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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

والدة سما رامي: ابنتي أصبحت أيقونة لذوي الهمم.. وحققت ما عجز عنه كثيرون

والدة سما رامي
والدة سما رامي
محمد البدوي
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أكدت سوزان طلعت، والدة سما رامي، أن ابنتها استطاعت أن تصنع مسيرة استثنائية في مجالات التعليم والعمل والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الهمم، مشيرة إلى أنها أصبحت نموذجًا ملهمًا داخل مصر وخارجها.

سفيرة للنوايا الحسنة 

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، إن سما تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تخصص اللوجستيات، كما تشغل دور سفيرة للنوايا الحسنة في عدد من المنظمات الدولية، وتشارك بفاعلية في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن ابنتها خاضت أول قضية تنمر في مصر حصلت من خلالها على حقها بالقانون، معتبرة أن هذه القضية كانت نقطة تحول مهمة في مواجهة التنمر، وأعقبها تشديد العقوبات المرتبطة بهذه الجريمة، كما حظيت سما بتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرًا لتميزها.

مجال خدمة العملاء 

وأوضحت أن سما مارست رياضة الباليه لمدة تسع سنوات، وتعمل حاليًا في مجال خدمة العملاء بإحدى شركات الأوراق المالية، مؤكدة أنها نجحت في إثبات قدراتها في أكثر من مجال.

وأكدت سوزان طلعت أن ابنتها مثلت مصر في العديد من المحافل الدولية، وكانت نموذجًا مشرفًا يعكس قدرات وإمكانات الأشخاص ذوي الهمم، قائلة: "سما أسعدت المصريين كثيرًا، وكانت واجهة مشرّفة لبلدها".

وأضافت أن الظروف الخاصة التي وُلدت بها ابنتها لم تمنعها من تحقيق نجاحات كبيرة، بل كانت دافعًا لها لتجاوز التحديات والوصول إلى مكانة متميزة.

منح الأمل لأمهات كثيرات

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن قصة سما كانت مصدر إلهام للعديد من الأسر، قائلة إن نجاحها منح الأمل لأمهات كثيرات، ودفعهن إلى الإيمان بقدرات أبنائهن والعمل على دعمهم لتحقيق أحلامهم.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة سفيرة للنوايا الحسنة سوزان طلعت نهال طايل

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