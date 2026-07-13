ضد السينما بمسابقة الأفلام الطويلة بالدار البيضاء

اختارت إدارة مهرجان الدار البيضاء بالمغرب، الفيلم السعودي" ضد السينما" ليشارك في مسابقة الافلام الطويلة بالدورة السابعة، والمقرر اقامتها خلال الفترة القادمة.

فيلم ضد السينما" هو فيلم وثائقي يمتد لـ118 دقيقة، من إنتاج سعودي، ويُقدم باللغة العربية.

ويروي العمل الحكاية المثيرة لنشأة وتطور السينما السعودية من الداخل، عبر تتبُّع جيل أطفال الثمانينيات الذي أحب السينما رغم غياب صالات العرض حينها، وواجه تحديات اجتماعية وثقافية كانت تقف ضد هذا الفن.

كما يكشف الفيلم ملامح الحياة السينمائية في السعودية قبل عام 1979، مستقصيًا بدايات العروض ومحاولات الإنتاج الأولى، من خلال شهادات روّاد السينما السعودية، في رحلة بحثية امتدت خمس سنوات.

مخرج ضد السينما

علي سعيد، مخرج وكاتب سعودي، قدّم عددًا من الأعمال التي نالت جوائز دولية، من بينها أفلام "ليمون أخضر"، و"بوصلة"، و"ترياق". كما اختير فيلمه الروائي القصير "رقم هاتف قديم" ليكون فيلم الافتتاح في مهرجان الأفلام السعودية لعام 2022، وحصد جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان البحرين السينمائي الدولي عام 2023، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم في مهرجان القدس السينمائي الدولي بغزة عام 2022.

