رئيس حي الهرم يعقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين ويقود حملة مكبرة لإزالة التعديات .. صور

شهد حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، نشاطا مكثفا اليوم للاستجابة لشكاوى الأهالي والتصدي للمخالفات ميدانياً، برئاسة اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم، الذي ترأس اللقاء الدوري الأسبوعي للمواطنين بمقر الحي، بهدف الوقوف على العقبات التي تواجه الأهالي والعمل على حلها فوراً في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، حيث تم استعراض ومناقشة 12 طلباً وشكوى قدمها المواطنون خلال اللقاء.

ووجه رئيس الحي باتخاذ كافة الإجراءات السريعة بالتنسيق مع الإدارات المختصة لتذليل العقبات وتقديم الحلول القانونية العاجلة للمشكلات المطروحة.

كما قاد رئيس حي الهرم حملة ميدانية مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات الناتجة عن عدم استكمال إجراءات التقنين، وذلك في نطاق نفق الشهيد أحمد حمدي أسفل الطريق الدائري بقطاع منشأة البكاري وكفر غطاطي.

وقد جرت الحملة بحضور وإشراف ميداني من قيادات الحي وهم خالد نصر نائب رئيس الحي، ورجائي محمد نائب رئيس الحي للقطاع الشمالي، ومصطفى مشتا مدير إدارة المتابعة بالقطاع الشمالي، وبمتابعة من ولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وأكد رئيس حي الهرم، أن العمل الميداني والرقابي مستمر على مدار الساعة لضمان فرض هيبة القانون، وتسيير الحركة المرورية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لإعادة المظهر الحضاري لكافة شوارع ومناطق الحي.