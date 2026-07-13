قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان وفرنسا يعززان التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
في جزء ثانٍ من صقر وكناريا.. محمد إمام: النجاح ممكن ييجي صدفة والمحافظة عليه صعب
قولت له «أنت غير عادل».. حسام حسن: الحكم الفرنسي ظلمنا أمام الأرجنتين
من الزراعة إلى التصنيع.. كيف يدعم جهاز مستقبل مصر الأمن الغذائي؟
بيضحكني| محمد إمام: معجب بشيكو كفنان قبل ما أشتغل معاه
استبعد من كأس العالم.. الاتحاد الهولندي يعلن وفاة حكم دولي
ترامب يعلن إلقاء خطاب إلى الأمة وسط تصاعد التوتر مع إيران
لمالكى السيارات والدراجات النارية .. أماكن تواجد وحدات المرور المميزة
يحيى الفخراني: حقوق الفنانين بعد النجاح أهم من أي تكريم
سعر الجنيه الذهب اليوم يخسر 3500 جنيه.. كم وصل عيار 21؟
جوهر نبيل: ما حققه المنتخب الوطني خلال كأس العالم 2026 إنجاز تاريخي
الزمالك يتوصل إلى تسويات نهائية في ملف قضايا القيد.. وعقبة وحيدة قبل الرخصة الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس حي الهرم يعقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين ويقود حملة مكبرة لإزالة التعديات .. صور

لقاء المواطنين
لقاء المواطنين
أحمد زهران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهد حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، نشاطا مكثفا اليوم للاستجابة لشكاوى الأهالي والتصدي للمخالفات ميدانياً، برئاسة اللواء أحمد ثابت رئيس  حي الهرم، الذي ترأس اللقاء الدوري الأسبوعي للمواطنين بمقر الحي، بهدف الوقوف على العقبات التي تواجه الأهالي والعمل على حلها فوراً في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، حيث تم استعراض ومناقشة 12 طلباً وشكوى قدمها المواطنون خلال اللقاء.

ووجه رئيس الحي باتخاذ كافة الإجراءات السريعة بالتنسيق مع الإدارات المختصة لتذليل العقبات وتقديم الحلول القانونية العاجلة للمشكلات المطروحة.

كما قاد رئيس حي الهرم حملة ميدانية مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات الناتجة عن عدم استكمال إجراءات التقنين، وذلك في نطاق نفق الشهيد أحمد حمدي أسفل الطريق الدائري بقطاع منشأة البكاري وكفر غطاطي.

وقد جرت الحملة بحضور وإشراف ميداني من قيادات الحي وهم خالد نصر نائب رئيس الحي، ورجائي محمد نائب رئيس الحي للقطاع الشمالي، ومصطفى مشتا مدير إدارة المتابعة بالقطاع الشمالي، وبمتابعة من ولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وأكد رئيس حي الهرم، أن العمل الميداني والرقابي مستمر على مدار الساعة لضمان فرض هيبة القانون، وتسيير الحركة المرورية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لإعادة المظهر الحضاري لكافة شوارع ومناطق الحي.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي الهرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

معتمد جمال

الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال.. والإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة

الجنيه الذهب

بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

الجمعية العامة للأمم المتحدة: منافسات كأس العالم أكدت أهمية العمل المشترك وعدم الاستسلام

الصين رفع مبيعات التجزئة

الصين تستهدف رفع مبيعات التجزئة إلى 8.85 تريليون دولار بحلول 2030

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

السعودية وإيطاليا تبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية

بالصور

بدلا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

تعرف على أرخص سيارة زيرو في السوق المصرية

سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو

رسوم الاتحاد الأوروبي تدفع شركات السيارات لإعادة إنتاج المركبات الكهربائية داخل أوروبا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لو مستعجلة .. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة

لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط

فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد