رضا شحاتة لصدى البلد: فرع الأهلي بالمنصورة الجديدة كنز لاكتشاف المواهب

علق رضا شحاته نجم النادي الأهلي السابق على إفتتاح فرع القلعة الحمراء بمدينة المنصورة الجديدة.

وقال شحاتة في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن تلك الخطوة مهمة جداً للنادي الأهلي وخصوصاً فى المحافظات ،واللاعبين الجيدين بيظهورا فى المحافظات، وأتوقع أكتشاف المواهب أكثر وهذا يوفر للنادي الأهلي كثيراً ، وأتمنى أن يكون أفرع أخرى فى بعض المحافظات.

وأضاف، أتمنى لنجاح تجربة المغربي حسين عموتة وسوف نتنظر ذلك فى الموسم الجديد .

وشدد شحاتة على ،أن عودة وائل جمعة للنادي الأهلي مهمة للغاية لأنه مخلص وليس لديه أى حسابات مع أى شخص ،وأتوقع نجاحه كمدير كرة.

وأختتم رضا شحاتة، تصريحاته، أن لاعبي منتخب مصر سوف يواجهون مشكلة في المونديال القادم لما وصولوا له فى تلك البطولة، والشعب المصري سوف ينتظر أن المنتخب سوف يصل لأدوار مهمة فى كأس العالم القادم وذلك سوف يكون عبئ عليهم.