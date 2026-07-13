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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وصل 5500 جنيه…سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين

الذهب
الذهب
أمل مجدى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ارتفع سعر الذهب اليوم الإثنين  ليسجل عيار 18 سعر 5495 جنيهًا اليوم بعد أن شهد الذهب إنخفاضات متتالية الفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6720 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6665  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5880 جنيهات.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5830 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5440 جنيهًا. 

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5495 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3920 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3885 جنيهًا.
 

سعر الجنيه الذهب في مصر  

سجل سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47040 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 461460 جنيهًا.
 

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

سجل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 209,015  جنيهًا.

وبلغ سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207,240 جنيهًا.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4111.4 دولارًا.

الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام 18 سعر الذهب سعر جرام 21

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