شراكة تنموية بين محافظة المنيا ومؤسسة العناني تثمر عن افتتاح عيادات تخصصية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وأن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الأهلية يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في القطاع الصحي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتقديم الرعاية الصحية.

وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بصحة المرأة المصرية باعتبارها محور الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن المحافظة تدعم جميع المبادرات التنموية التي تستهدف توفير خدمات طبية متخصصة داخل مراكز المحافظة، بما يخفف مشقة الانتقال على المواطنين ويضمن حصولهم على رعاية صحية متميزة بالقرب من محل إقامتهم.

وفي خطوة تُعد أولى ثمار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة المنيا ومؤسسة العناني للتنمية الإنسانية، تم افتتاح عيادات مؤسسة العناني التخصصية بمركز أبوقرقاص، تحت رعاية اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، تمهيدًا لإنشاء وتجهيز وتشغيل مركز طبي متكامل لعلاج أورام السيدات، بهدف تقديم خدمات متخصصة في الكشف المبكر والعلاج والرعاية، ودعم صحة المرأة وتمكينها من الحصول على خدمات صحية متكاملة، في نموذج يجسد تكامل الأدوار بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأثر المباشر على المواطنين.

بدأت العيادات بالفعل في استقبال المواطنين، وتضم نخبة من أساتذة واستشاريي جامعة المنيا لتقديم خدمات طبية متخصصة وعالية الجودة في عدد من التخصصات، بما يسهم في توفير رعاية صحية متميزة داخل المحافظة، والحد من مشقة انتقال المرضى لتلقي العلاج خارجها. كما تتيح العيادات الحجز والاستعلام عبر الرقم 01070953335، وذلك بمقرها بمدينة أبوقرقاص – شرق الترعة – خلف المركز الطبي وبجوار مسجد أبو بكر الصديق.