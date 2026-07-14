نتنياهو يهدد قادة إيران: إذا شنوا هجومًا علينا فسنرد بقوة أكبر

حذر رئيس الوزراء في الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران من مهاجمة إسرائيل في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء، وسلط الضوء على النمو في المجتمعات الحدودية لغزة ومدينة ديمونا.



ألقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلمة أمام مؤتمر النقب في ديمونا الثلاثاء، قائلاً إن حزب الله لا يملك الآن سوى 7% إلى 8% من الصواريخ التي كان يمتلكها في بداية الحرب.

وعلقت صحف الاحتلال على ذلك، وقالت إنه يبدوا أن نتنياهو قد هدد القيادة الإيرانية بشكل مباشر في تصريحاته.

وذكر"لا تتوقعوا أن يسود الهدوء إذا هاجمتمونا. ولن يكون الأمر تكراراً لما حدث من قبل. بل سيكون أسوأ بكثير".



وتحدث نتنياهو أيضاً عن إعادة تأهيل المجتمعات الحدودية في غزة ، قائلاً إن عدد السكان قد تجاوز بالفعل رقم ما قبل الحرب.

وبالانتقال إلى التطورات في ديمونا ، قال نتنياهو إنه يعمل على القضاء على التهميش الجغرافي والاقتصادي للبلاد.

تابع "لا يمكنك العثور على شقة متاحة في ديمونا. قبل أن نصل إلى السلطة، كانت هناك العديد من الشقق الفارغة في المدينة ".

والجدير بالذكر أن تصريحات نتنياهو لم تلقَ استحساناً كبيراً في ديمونا، وهي مدينة ذات قاعدة قوية لحزب الليكود .