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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. برشلونة يعلن ضم حمزة عبدالكريم بشكل نهائي حتى 2029

رسميًا .. برشلونة يعلن ضم المهاجم المصري حمزة عبدالكريم بشكل نهائي حتى 2029
رسميًا .. برشلونة يعلن ضم المهاجم المصري حمزة عبدالكريم بشكل نهائي حتى 2029
أ ش أ

أعلن نادي برشلونة رسميًا ، اليوم الثلاثاء ، ضم المهاجم المصري حمزة عبدالكريم بشكل نهائي لمدة 3 مواسم.

ولعب عبدالكريم على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادماً من النادي الأهلي المصري خلال الانتقالات الشتوية الماضية، مع وجود بند شراء في عقد اللاعب.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي في بيان: "أبلغ نادي برشلونة النادي الأهلي بتفعيل بند الشراء لضم المهاجم المصري حمزة عبد الكريم نهائياً، الذي سيوقع عقداً لثلاثة مواسم إضافية".

وأشار البيان إلى أن عبدالكريم (18 عامًا) يلعب حالياً مع المنتخب المصري في كأس العالم، وشارك في مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا.

وعقب انتقاله لبرشلونة في الشتاء الماضي، سجل عبدالكريم 6 أهداف في 11 مباراة مع فريق الشباب (Juvenil A) حيث قدم أداءً مميزاً منذ البداية.

وفي أول مباراة له مع الفريق، في 8 مارس، سجل هدفاً في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 مع هويسكا، ثم لعب تسع مباريات في الدوري، مسجلاً ستة أهداف، من بينها ثلاثية في الفوز 9-0 على مونت كارلو في اليوم الذي فاز فيه الفريق بلقب الدوري الإسباني كما شارك في مباراتين في كأس ملك إسبانيا، حيث حلّ برشلونة وصيفاً.

نادي برشلونة المهاجم المصري حمزة عبدالكريم الانتقالات الشتوية الماضية بند شراء في عقد اللاعب

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