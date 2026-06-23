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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
أسماء عبد الحفيظ

تحول مقطع فيديو بسيط على منصة تيك توك إلى حديث الملايين بعد أن قررت فتاة اختبار حبيبها بطريقة غير تقليدية داخل الحمام، لتكتشف مفاجأة لم تكن تتوقعها على الإطلاق. 

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

القصة التي بدأت بدافع الفضول انتهت بإثارة موجة واسعة من الجدل والسخرية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما كشفت النتيجة أن الشاب لا يستخدم أيًا من مستحضرات الاستحمام المعروفة خلال حمامه اليومي، وفقا لما نشره موقع odditycentral.

حيلة ذكية لكشف الحقيقة

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

بدأت القصة عندما راودت الشكوك فتاة أمريكية بشأن طريقة استحمام حبيبها، إذ لاحظت أن عبوات الشامبو والصابون تبدو وكأنها لا تُستخدم بشكل منتظم، وللتأكد من الأمر، ابتكرت تجربة بسيطة لكنها فعالة.

وضعت الفتاة مادة حمراء لامعة أسفل عدد من أدوات الاستحمام الموجودة في الحمام، بما في ذلك زجاجة الشامبو وقطعة الصابون وفرشاة الاستحمام. وكانت الفكرة أن أي محاولة لاستخدام هذه الأدوات ستؤدي إلى تحريك المادة أو ترك آثار واضحة عليها.

وبعد انتهاء حبيبها من الاستحمام، سألته بشكل عادي عما إذا كان قد أخذ حمامه بالفعل، فأجاب بثقة مؤكداً أنه استحم كالمعتاد.

المفاجأة التي لم تكن في الحسبان

عندما دخلت الفتاة إلى الحمام لتفقد الأدوات، كانت الصدمة كبيرة. فقد وجدت المادة الحمراء في أماكنها دون أي تغيير، ما يعني أن الشاب لم يلمس الشامبو أو الصابون أو حتى فرشاة الاستحمام طوال فترة وجوده داخل الحمام.

وعندما واجهته بالأمر وسألته عما استخدمه أثناء الاستحمام، جاءت إجابته أكثر إثارة للدهشة، إذ أوضح أنه يعتمد على الماء فقط لتنظيف جسمه، ولا يرى ضرورة لاستخدام الصابون أو منتجات التنظيف بشكل يومي.

هذا الاعتراف أثار موجة كبيرة من التعليقات المتباينة، حيث انقسم المتابعون بين من اعتبر الأمر غريبًا وغير صحي، ومن رأى أن استخدام الماء وحده قد يكون كافيًا في بعض الحالات.

الفيديو يشعل مواقع التواصل

انتشر الفيديو بسرعة كبيرة على تيك توك وحصد ملايين المشاهدات خلال فترة قصيرة. وعبّر آلاف المستخدمين عن دهشتهم من فكرة الاستحمام بالماء فقط، بينما لجأ آخرون إلى السخرية من الموقف واعتباره واحدًا من أغرب الاعترافات المتعلقة بالعناية الشخصية.

وكتب أحد المعلقين أن الماء وحده لا يمكنه إزالة العرق والدهون المتراكمة على الجلد، فيما رأى آخر أن الأمر يعتمد على طبيعة الشخص ومستوى نشاطه اليومي.

في المقابل، دافع بعض المستخدمين عن الشاب، مؤكدين أن الإفراط في استخدام الصابون قد يؤدي إلى جفاف البشرة وإزالة الزيوت الطبيعية التي يحتاجها الجلد للحفاظ على توازنه.

هل الاستحمام بالماء فقط مفيد؟

أثار الجدل المتصاعد تساؤلات كثيرة حول مدى إمكانية الاستغناء عن الصابون خلال الاستحمام. ويشير عدد من أطباء الجلدية إلى أن بعض أنواع الصابون القوية قد تتسبب بالفعل في جفاف الجلد وتهيجه عند استخدامها بشكل مفرط.

لكن الخبراء يؤكدون في الوقت نفسه أن النظافة الشخصية لا تعتمد على الماء وحده، خاصة في المناطق المعرضة للتعرق وتراكم البكتيريا. لذلك يُنصح باستخدام أنواع لطيفة من الصابون أو غسول الجسم للحفاظ على نظافة الجلد دون الإضرار بطبقته الطبيعية.

كما يشدد المختصون على أن احتياجات البشرة تختلف من شخص لآخر، فبعض الأشخاص قد يحتاجون إلى منتجات تنظيف يومية، بينما قد يكتفي آخرون باستخدامها بوتيرة أقل وفقًا لطبيعة بشرتهم ونمط حياتهم.

بين الطرافة والجدل

ورغم أن القصة بدت للكثيرين مضحكة في البداية، فإنها فتحت بابًا واسعًا للنقاش حول عادات النظافة الشخصية التي تختلف من شخص لآخر. كما أعادت تسليط الضوء على بعض الممارسات اليومية التي قد يعتقد البعض أنها طبيعية، بينما يراها آخرون غريبة أو غير مألوفة.

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سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين
سر غريب داخل الحمام يشعل تيك توك.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

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