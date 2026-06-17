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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عادة تقوم بها بعد الاستحمام قد تسبّب تساقط الشعر .. خبراء يُحذّرون

عادة تقوم بها بعد الاستحمام قد تسبب تساقط الشعر
عادة تقوم بها بعد الاستحمام قد تسبب تساقط الشعر
أسماء عبد الحفيظ

تقع أغلب الفتيات والسيدات فى بعض العادات اليومية البسيطة التي قد تبدو غير ضارة، لكنها مع الوقت تؤدي إلى ضعف بصيلات الشعر وزيادة معدل التساقط.

عادة تقوم بها بعد الاستحمام قد تسبب تساقط الشعر

ومن أبرز هذه العادات الشائعة: التعامل الخاطئ مع الشعر مباشرة بعد الاستحمام وهو مبلل، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ورغم أن كثيرًا من الأشخاص يعتقدون أن تسريح الشعر أو تجفيفه بسرعة بعد الاستحمام أمر طبيعي، إلا أن الأطباء يؤكدون أن الشعر يكون في أضعف حالاته وهو مبلل، مما يجعله أكثر عرضة للتكسر والتساقط عند التعامل معه بعنف.

لماذا يكون الشعر ضعيفًا بعد الاستحمام؟

يشرح أطباء الجلدية أن الشعرة عندما تتشبع بالماء تصبح أكثر مرونة وأقل قوة، حيث تتفتح طبقة الكيوتيكل الخارجية الطبقة الحامية للشعرة، ما يجعلها عرضة للتلف بسهولة. لذلك فإن أي شد أو تمشيط قوي في هذه الحالة قد يؤدي إلى تقصف الشعرة أو اقتلاعها من الجذور.

كما أن فروة الرأس بعد الاستحمام تكون أكثر حساسية، خاصة إذا تم استخدام ماء ساخن أو شامبوهات تحتوي على مواد قوية، ما يزيد من احتمالية التهيج وضعف البصيلات.

عادة شائعة تزيد تساقط الشعر

عادة تقوم بها بعد الاستحمام قد تسبب تساقط الشعر 

من أكثر العادات التي تحذر منها أطباء الجلدية هي تمشيط الشعر المبلل بقوة أو باستخدام مشط ضيق الأسنان، حيث يؤدي ذلك إلى شد الشعر بشكل مباشر، ما يسبب:

* تقصف الشعرة من الأطراف.
* ضعف الجذور مع الوقت.
* زيادة تساقط الشعر بشكل ملحوظ.
* تلف الطبقة الخارجية للشعر.

كما أن تجفيف الشعر بالفرك الشديد بالمنشفة يعد من الأخطاء الشائعة التي تسبب احتكاكًا عنيفًا يضعف الشعرة ويزيد من تكسرها.

أخطاء أخرى بعد الاستحمام تؤثر على صحة الشعر

لا يقتصر الأمر على التمشيط فقط، بل هناك مجموعة من العادات التي قد تضر بصحة الشعر دون الانتباه إليها، مثل:

  •  ربط الشعر بقوة وهو مبلل.
  •  استخدام الحرارة العالية مباشرة بعد الغسيل.
  •  النوم والشعر مبلل، مما يزيد من تكسره.
  •  استخدام أدوات تصفيف دون حماية حرارية.

وتشير الدراسات إلى أن تكرار هذه العادات بشكل يومي يؤدي إلى ترقق الشعر تدريجيًا وزيادة معدل التساقط مع الوقت.

الطريقة الصحيحة للعناية بالشعر بعد الاستحمام

ينصح الخبراء بعدة خطوات بسيطة للحفاظ على صحة الشعر وتقليل التساقط، أهمها:

  •  تجفيف الشعر بلطف باستخدام منشفة قطنية دون فرك
  •  استخدام مشط واسع الأسنان لفك التشابك بلطف.
  •  ترك الشعر ليجف جزئيًا في الهواء قبل استخدام أي حرارة.
  •  تجنب شد الشعر أو ربطه بإحكام وهو مبلل.
  •  استخدام سيروم أو كريم مرطب لحماية الشعرة من الجفاف.

متى يصبح تساقط الشعر مؤشرًا لمشكلة صحية؟

يؤكد الأطباء أن تساقط الشعر الطبيعي يختلف من شخص لآخر، لكن زيادة التساقط بشكل ملحوظ مع وجود فراغات في فروة الرأس أو ضعف عام في الشعر قد يشير إلى مشكلة صحية تحتاج إلى استشارة طبيب، مثل نقص الحديد أو اضطرابات الغدة الدرقية أو نقص الفيتامينات.

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