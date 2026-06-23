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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأرصاد تكشف عن تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع.. ونصائح مهمة للمواطنين

حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس وتوجه نصائح مهمة للمواطنين
حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس وتوجه نصائح مهمة للمواطنين
ياسمين القصاص

في ظل الأجواء الصيفية التي تفرض حضورها بقوة على مختلف أنحاء البلاد، يواصل الطقس تقديم مزيج من الحرارة المرتفعة والرطوبة المتزايدة، فيما تبقى ساعات الصباح الباكر متنفسا نسبيا للمواطنين قبل اشتداد الأجواء الحارة خلال النهار. 

وبين نشاط الرياح وفرص ظهور السحب المنخفضة، تتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية تطورات الحالة الجوية، مؤكدة استمرار الطقس الحار على أغلب الأنحاء مع بعض الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه، خاصة على الطرق خلال الساعات الأولى من اليوم.

Egypt to experience mild heatwave starting Tuesday - Society - Egypt ...

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة، وظهور شبورة مائية صباحية على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، إضافة إلى فرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق.

أجواء حارة ورطبة نهارا ومعتدلة ليلا

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن البلاد تشهد طقسا معتدل الحرارة ورطبا خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن يتحول إلى حار رطب نهارا على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت أن الأجواء تميل إلى الاعتدال خلال ساعات الليل على معظم أنحاء الجمهورية، في حين يبقى الطقس مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، مع استمرار تأثير نسب الرطوبة المرتفعة التي تزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل القاهرة الكبرى درجات حرارة تتراوح بين 23 و34 درجة مئوية، فيما تتراوح في الوجه البحري بين 22 و33 درجة.

أما السواحل الشمالية الغربية فتشهد درجات الحرارة بين 21 و29 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية الشرقية ما بين 22 و31 درجة مئوية.

وفي شمال الصعيد تتراوح درجات الحرارة بين 22 و35 درجة، في حين ترتفع بجنوب الصعيد لتسجل ما بين 25 و39 درجة مئوية، وسط استمرار الأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية.

شبورة مائية على الطرق في الصباح

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة الممتدة من الرابعة حتى الثامنة صباحا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، ما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة المواطنين.

نشاط للرياح يخفف الإحساس بالحرارة

وأكدت الهيئة نشاط الرياح على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إضافة إلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت أن حركة الرياح النشطة تسهم في تحسين الإحساس النسبي بالطقس وتخفيف وطأة الحرارة والرطوبة خلال فترات النهار، رغم استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة في معظم المناطق.

سحب منخفضة وفرص ضعيفة لرذاذ خفيف

وأشارت الهيئة إلى احتمالية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأكدت أن هذه الظاهرة لا تمثل أي تأثير على الأنشطة اليومية أو حركة التنقل، بل تسهم في تلطيف الأجواء نسبيا خلال ساعات الصباح الأولى.

وأضافت أن هذه التوقعات تستند إلى أحدث خرائط الطقس ونماذج التنبؤ الجوي، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية الرسمية بصورة مستمرة لمواكبة أي مستجدات أو تغيرات قد تطرأ على الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.

توقعات الطقس حتى نهاية الأسبوع

من جانبها، قال الدكتورة منار غانم، ،إن تشهد البلاد أجواء صيفية مستقرة خلال هذه الفترة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة نتيجة تأثرها بالكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط والمحملة بكميات كبيرة من بخار الماء. 

منار غانم تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر من التقلبات الجوية

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن درجات الحرارة  تدور  حول معدلاتها الطبيعية المعتادة لهذا الوقت من العام، حيث تتراوح العظمى بين 34 و35 درجة مئوية في أغلب المناطق.

وتابعت: "تسهم الرطوبة المرتفعة في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، لتتجاوز أحيانا القيم المسجلة على الخرائط الجوية، إذ قد تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى 36 و37 درجة مئوية".

وقالت: "يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار على محافظات شمال البلاد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، دون تسجيل ارتفاعات ملحوظة أو موجات حارة استثنائية خلال الأيام الحالية، كما تستمر الأجواء الرطبة ليلا، مع اختلاف الإحساس بدرجات الحرارة من يوم لآخر تبعا لنشاط الرياح، التي تسهم أحيانا في تلطيف الأجواء وتحسين الشعور العام بالطقس".

وواصلت: "يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، وارتداء غطاء للرأس عند التواجد خارج المنازل، إلى جانب الإكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب الإجهاد الحراري". 

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، فتسجل القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية للعظمى و23 درجة للصغرى، بينما تبلغ في الوجه البحري 33 للعظمى و22 للصغرى. 

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وتسجل السواحل الشمالية الغربية 29 درجة للعظمى و21 للصغرى، فيما تصل على السواحل الشمالية الشرقية إلى 31 درجة للعظمى و22 للصغرى. 

أما شمال الصعيد فيشهد 35 درجة للعظمى و22 للصغرى، بينما يواصل جنوب الصعيد تسجيل أعلى معدلات الحرارة على مستوى الجمهورية بواقع 39 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى.

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