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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار : متابعة أداء المناطق لضمان تقديم خدمات فعّالة لأصحاب الأعمال

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أولى اجتماعات مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لشركة أركان بالم للاستثمار العقاري "205"، برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية المهندس عمرو بدر الدين، العضو المنتدب لشركة أركان بالم للاستثمار العقاري، والمهندس تامر بدر الدين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أركان، والمهندس أحمد بدر الدين، عضو مجلس إدارة شركة أركان، وسارة بدر الدين، رئيس قطاع التسويق بالشركة، والمهندسة ريهام حلمي، رئيس القطاع الفني بشركة أركان، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات الحكومية المعنية.

وتقع المنطقة الاستثمارية لمشروع «205» على مساحة تبلغ نحو 205 أفدنة، بما يعادل حوالي 861 ألف متر مربع، بالمحور المركزي على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. وقد رُخّص لشركة أركان بالم للاستثمار العقاري بإنشاء وتطوير المنطقة لتكون منطقة متكاملة متعددة الأنشطة والاستخدامات، تضم أنشطة تجارية وفندقية وترفيهية وإدارية وسكنية ذات خدمة فندقية، إلى جانب الأنشطة الطبية والخدمية والتعليمية.

المناطق الاستثمارية أحد الركائز الرئيسية لجذب الاستثمارات

وأكد الدكتور محمد عوض أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد الركائز الرئيسية في جذب الاستثمارات وتيسير ممارسة الأعمال، لما توفره من بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية والخدمات الإدارية والتشغيلية اللازمة لبدء المشروعات والتوسع فيها.

وأشار إلى حرص الهيئة على المتابعة المستمرة لأداء المناطق الاستثمارية والتنسيق مع إداراتها لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، والعمل على تطوير مستوى الخدمات وتسريع الإجراءات، بما يعزز كفاءة التشغيل ويشجع على ضخ استثمارات جديدة ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف الدكتور محمد عوض أن الهيئة تعمل على تعزيز الشراكة مع مطوري المناطق الاستثمارية، بما يضمن الالتزام بالمعايير المنظمة وتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المستثمرين. وأوضح أن تطوير المناطق الاستثمارية متعددة الأنشطة يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية، ويدعم جذب الاستثمارات في القطاعات الخدمية والتجارية والسياحية والتعليمية والطبية، بما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.

وتقع المنطقة الاستثمارية لمشروع «205» على مساحة تبلغ نحو 205 أفدنة، بما يعادل حوالي 861 ألف متر مربع، بالمحور المركزي على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. وقد رُخّص لشركة أركان بالم للاستثمار العقاري بإنشاء وتطوير المنطقة لتكون منطقة متكاملة متعددة الأنشطة والاستخدامات، تضم أنشطة تجارية وفندقية وترفيهية وإدارية وسكنية ذات خدمة فندقية، إلى جانب الأنشطة الطبية والخدمية والتعليمية.

ومن جانبه، أكد المهندس عمرو بدر الدين، العضو المنتدب لشركة أركان بالم، أن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يعكس قوة الشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويسهم في تطوير منظومة العمل داخل المنطقة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يوفر بيئة استثمارية متكاملة تدعم جذب استثمارات جديدة وتواكب خطط التنمية والتوسع.

وأضاف أن شركة أركان بالم تواصل تنفيذ مشروع "205" وفق معدلات إنجاز متسارعة، حيث نجحت في التقدم على الجدول الزمني المستهدف، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد أول منطقة استثمارية متكاملة في غرب القاهرة، ويجسد نموذجًا حديثًا للمشروعات متعددة الاستخدامات.

وفي ختام الاجتماع، ناقش أعضاء المجلس آليات العمل وخطط تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتسريع تنفيذ المشروعات، ورفع كفاءة إدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية.

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