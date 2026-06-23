الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة في الأسعار، وأن المتخصصين ومسؤولي شعبة الذهب ينصحون المواطنين بسرعة الشراء في هذا التوقيت، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب عيار 21 لأقل من 6000 جنيه.

عرضت قناة إكسترا نيوز، مقطع فيديو عن أسعار الذهب، وقالت مذيعة البرنامج خلود زهران، أن أسعار الذهب الآن تشهد انخفاضات كبيرة، وعيار 21 بأقل من 6 آلاف جنيه اليوم.

الذهب

أكد المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات كبيرة، وأن كل الأرباح التي حققها في بداية عام 2026، انخفضت الآن.

الذهب

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج إكسترا نيوز، أن الذهب يواصل تراجعه في مصر للأسبوع السادس ليسجل أدنى مستوياته، منذ بداية عام 2026.

وتابع رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا، وأن من يمتلك الأموال عليه شراء الذهب، وأن من يريد تحقيق مكسب استثماري منه، عليه أن يحتفظ به لفترة زمنية طويلة.

الذهب

أنصح المواطنين بشراء الذهب



وأضاف هانى ميلاد: خلال تصريحات على قناة إم بي سي مصر، "أنصح المواطنين بشراء الذهب من الأماكن الموثوق فيها، اللي اشترى من محل ذهب ما يقلقش، في بطنه بطيخة صيفي، لأن المحلات لا يمكن أن تبيع سبائك غير مطابقة للمواصفات، أما من يشتري من مصادر غير معروفة؛ فهو من يجب أن يقلق".

الذهب

وأشار هانى ميلاد إلى وجود أجهزة رقابية تتابع حركة الأسواق وترصد أي مخالفات، وهو ما يعزز ثقة المستهلكين ويضمن استقرار السوق، موضحًا أن السوق يمر حاليًا بحالة من الهدوء والاستقرار مع انخفاضات مرتبطة بالظروف الحالية.

ارتفاع أسعار الذهب بهذا الموعد



وأشار رئيس شعبة الذهب إلى توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدفوعًا بعدد من المتغيرات الاقتصادية وحركة الأسواق العالمية.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026.

سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5134 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5990 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6846 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47920 جنيه.



