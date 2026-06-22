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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جماعي لأسعار الذهب في الدول العربية اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في الدول العربية
ارتفاع أسعار الذهب اليوم في الدول العربية
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في عدد من الدول العربية اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بمستوياتها أمس، مدعومة بصعود المعدن النفيس عالميًا. وسجلت الأعيرة الأكثر تداولًا، خاصة عيار 24 وعيار 21، مكاسب متفاوتة في السعودية والإمارات والكويت وقطر، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب في الأسواق الخليجية خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 505.43 ريال سعودي، مرتفعًا بنحو 3.97 ريال مقارنة بسعره أمس البالغ 501.46 ريال.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 442.26 ريال سعودي، بزيادة 3.49 ريال عن تعاملات أمس التي سجل خلالها 438.77 ريال.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 379.08 ريال سعودي، مرتفعًا بمقدار 2.99 ريال عن سعره أمس.

وسجل الجنيه الذهب نحو 3538.04 ريال سعودي، بزيادة تقدر بنحو 27.92 ريال مقارنة بسعر أمس البالغ 3510.12 ريال.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 494.50 درهم إماراتي، محققًا زيادة قدرها 3.89 درهم عن سعر أمس البالغ 490.61 درهم.

وسجل الذهب عيار 21 نحو 432.69 درهم إماراتي، بارتفاع 3.41 درهم مقارنة بالأمس.

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وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 370.88 درهم إماراتي، مرتفعًا بنحو 2.92 درهم.

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 3461.51 درهم إماراتي، بزيادة تقترب من 27.28 درهم مقارنة بتعاملات أمس.

أسعار الذهب في الكويت اليوم

سجل الذهب عيار 24 نحو 41.58 دينار كويتي، مرتفعًا بمقدار 0.32 دينار عن سعر أمس البالغ 41.26 دينار.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 36.38 دينار كويتي، بزيادة 0.28 دينار مقارنة بالأمس.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 31.19 دينار كويتي، مرتفعًا بنحو 0.25 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 291.08 دينار كويتي، بزيادة تقدر بنحو 2.28 دينار مقارنة بسعر أمس البالغ 288.80 دينار.

أسعار الذهب في قطر اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 490.43 ريال قطري، بزيادة 3.86 ريال عن تعاملات أمس التي سجل خلالها 486.57 ريال.

وسجل الذهب عيار 21 نحو 429.13 ريال قطري، مرتفعًا بمقدار 3.38 ريال مقارنة بالأمس.

الذهب

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 367.82 ريال قطري، بزيادة 2.89 ريال.

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 3433.02 ريال قطري، بارتفاع 27.06 ريال مقارنة بسعر أمس البالغ 3405.96 ريال.

وشهد الذهب اليوم ارتفاعًا في الدول العربية، مع تحقيق الجنيه الذهب مكاسب تراوحت بين 2.28 دينار كويتي و27 ريالًا أو درهمًا تقريبًا في باقي الأسواق العربية خلال الـ24 ساعة الماضية.

الذهب في السعودية سعر الذهب اليوم في الإمارات سعر الذهب اليوم في الكويت سعر الذهب في قطر اليوم الذهب أسعار الذهب اليوم

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