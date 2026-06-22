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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خسر أكثر من 13000 جنيه في 3 شهور.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم
انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم
رانيا أيمن

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 22 يونيو 2026، ليسجل نحو 47,642 جنيهًا، مواصلًا خسائره مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلها خلال الأشهر الماضية، وكان الجنيه الذهب قد قفز إلى نحو 61 ألف جنيه خلال شهر مارس الماضي، كما تجاوز مستوى 60 ألف جنيه في يناير 2026، مدعومًا بالارتفاعات القوية في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا. 

الجنيه الذهب يتراجع إلى 50 ألف جنيه.. ماذا يحدث في السوق المصرية؟|تفاصيل

وبالمقارنة مع أعلى مستوى سجله عند 61 ألف جنيه، يكون الجنيه الذهب قد فقد نحو 13,358 جنيهًا خلال ما يقرب من 3 أشهر، وهو ما يمثل تراجعًا كبيرًا أعاد الأسعار إلى ما دون مستوى 50 ألف جنيه.

كما سجل الجنيه الذهب انخفاضًا طفيفًا مقارنة بأسعار أمس الأحد، إذ تراجع بنحو 161 جنيهًا بعدما سجل 47,803 جنيهات تقريبًا، ليفقد جزءًا جديدًا من مكاسبه الأخيرة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب (عيار 21 وزن 8 جرامات) اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 نحو:

  • 47,642 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم في مصر

  • سعر الذهب عيار 24: 6,806 جنيهات
  • سعر الذهب عيار 21: 5,955 جنيهًا
  • سعر الذهب عيار 18: 5,104 جنيهات
  • سعر الذهب عيار 14: 3,970 جنيهًا

سعر الأوقية والجنيه الذهب

  • سعر أوقية الذهب: 211,690 جنيهًا
  • سعر الجنيه الذهب: 47,642 جنيهًا

ويترقب المتعاملون في سوق الصاغة تحركات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار المعدن الأصفر عالميًا، والتي تنعكس بشكل مباشر على السوق المحلية.

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