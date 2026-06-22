سعر الذهب تعاود الانخفاض.. عيار 21 بـ 5980 جنيها

عاودت أسعار الذهب محليًا وعالميا الانخفاض مجدد بعد ارتفاع طفيف بمستهل التعاملات، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعًا الآن 5980 جنيهًا للبيع مقارنة 6030 جنيها سعر المستهل بتراجع 50 جنيها في الجرام.

وعالميا سجل سعر أوقية الذهب 4205.9 دولار في البورصة العالمية.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين 22 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 22 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6835 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6775جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5980 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5930 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5125 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5085جنيهًا.



سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3985 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3955 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47840 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47440 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 212570 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 210795 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

تراجع سعر دولار الصاغة اليوم لنحو 50.54 جنيه مقابل 49.79 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4205.9 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.