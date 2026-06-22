هبوط مفاجئ يضرب الذهب.. ماذا ينتظر عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الاثنين 22 يونيو 2026، لتواصل موجة الهبوط التي بدأت مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الجرامات والسبائك والجنيهات الذهبية داخل السوق المحلية.

وجاء الانخفاض في وقت يترقب فيه المستثمرون والمتعاملون اتجاهات الأسواق العالمية، وسط تغيرات اقتصادية متسارعة وتحركات مؤثرة في أسواق الطاقة والعملات.

وسجل الذهب انخفاضات متفاوتة في مختلف الأعيرة، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى مستويات أقل من تعاملات الأيام الماضية، بينما انخفضت أسعار السبائك والجنيهات الذهبية بنسب ملحوظة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الضغوط التي يتعرض لها المعدن الأصفر عالميًا نتيجة تحولات اقتصادية ومالية تؤثر على حركة المستثمرين واتجاهاتهم الاستثمارية.

تراجع جماعي في أسعار الأعيرة المختلفة

أظهرت بيانات السوق المحلية انخفاضًا واضحًا في أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، حيث سجل عيار 24 نحو 6834 جنيهًا للشراء و6788 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 6264 جنيهًا للشراء و6222 جنيهًا للبيع.

أما عيار 21 فقد سجل نحو 5980 جنيهًا للشراء و5940 جنيهًا للبيع، في حين وصل عيار 18 إلى 5125 جنيهًا للشراء و5091 جنيهًا للبيع.

وامتد التراجع إلى الأعيرة الأقل تداولًا، حيث سجل عيار 14 نحو 3986 جنيهًا للشراء و3960 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس حالة من الانخفاض الجماعي في السوق المحلية.

ويؤكد متعاملون أن الأسعار الحالية تمثل واحدة من أكبر موجات التصحيح التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة بعد الارتفاعات القوية التي سجلها الذهب خلال الأشهر الماضية.

أسعار السبائك والجنيهات الذهبية تتراجع

لم يقتصر الانخفاض على الجرامات فقط، بل شمل أيضًا السبائك الذهبية والجنيهات التي تمثل أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار لدى المصريين.

وسجل الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات نحو 48.4 ألف جنيه، بينما بلغ سعر نصف الجنيه الذهب نحو 24.2 ألف جنيه، ووصل سعر ربع الجنيه الذهب إلى 12.1 ألف جنيه.

كما تراجعت أسعار السبائك بمختلف الأوزان، حيث سجلت سبيكة الذهب وزن جرام واحد نحو 7009 جنيهات، وسبيكة 5 جرامات نحو 34.5 ألف جنيه، بينما بلغ سعر سبيكة 10 جرامات أكثر من 69 ألف جنيه.

ووصل سعر الأونصة الذهبية المحلية إلى نحو 214.7 ألف جنيه، في حين سجلت السبيكة وزن كيلو جرام واحد نحو 6.86 مليون جنيه، ما يعكس استمرار ارتباط الأسعار المحلية بالتحركات العالمية للمعدن النفيس.

لماذا انخفض الذهب رغم استمرار الحروب؟

على مدار عقود طويلة ارتبط الذهب بمفهوم "الملاذ الآمن"، إذ كان المستثمرون يتجهون إليه خلال فترات الحروب والأزمات الاقتصادية للحفاظ على قيمة أموالهم.

لكن المشهد الحالي يبدو أكثر تعقيدًا، إذ لم تؤدِ التوترات الجيوسياسية المستمرة إلى ارتفاعات كبيرة كما كان متوقعًا، بل شهدت الأسواق ضغوطًا دفعت الأسعار إلى التراجع في بعض الفترات.

ويرى محللون أن السبب يعود إلى الآثار الاقتصادية الممتدة للحروب الحالية، والتي رفعت أسعار الطاقة والنفط إلى مستويات مرتفعة، ما أجبر العديد من الحكومات والمؤسسات المالية على توفير سيولة نقدية أكبر لمواجهة تكاليف التشغيل والدعم والإنفاق.

وفي مثل هذه الظروف قد تلجأ بعض الجهات إلى بيع جزء من أصولها أو استثماراتها، بما في ذلك الذهب، لتغطية الاحتياجات المالية العاجلة، وهو ما يخلق ضغوطًا بيعية على الأسعار.

النفط والدولار والفائدة.. عوامل تحكم السوق

تعد أسعار النفط من أبرز العوامل المؤثرة في الاقتصاد العالمي، إذ يؤدي ارتفاعها إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج والتشغيل، ما يرفع معدلات التضخم ويؤثر في أداء الشركات والأسواق المالية.

ومع استمرار هذه الضغوط، تتغير توجهات المستثمرين بين الأصول المختلفة، بما فيها الذهب، وفقًا للظروف الاقتصادية السائدة.

كما تلعب أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الذهب عالميًا. فعندما ترتفع الفائدة تزداد جاذبية الأدوات الاستثمارية ذات العائد الثابت مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا مباشرًا، وهو ما يضغط على الأسعار.

كذلك فإن قوة الدولار تجعل شراء الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، ما يحد من الطلب العالمي عليه.

السوق المصرية بين تراجع الدولار وهدوء الطلب

محليًا، ساهم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تخفيف الضغوط السعرية على الذهب، حيث يرتبط تسعير المعدن النفيس في مصر بشكل مباشر بحركة سعر الصرف إلى جانب سعر الأوقية عالميًا. وقد أدى انخفاض الدولار إلى تقليص تكلفة استيراد الذهب الخام، وهو ما انعكس على الأسعار النهائية داخل السوق.

في الوقت نفسه، شهدت محال الصاغة حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، حيث فضل عدد من المستهلكين تأجيل قرارات الشراء انتظارًا لمزيد من الانخفاضات المحتملة، بينما اتجه آخرون إلى البيع للاستفادة من المستويات المرتفعة التي سجلها الذهب خلال الفترات الماضية، وأسهم هذا التوازن بين العرض والطلب في استمرار التراجع خلال التعاملات.

ماذا ينتظر الذهب خلال الفترة المقبلة؟

قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن تراجع أسعار الذهب رغم استمرار الحرب لا يُعد أمرًا غريبًا من الناحية الاقتصادية، موضحًا أن الأسواق لا تتأثر فقط بالعوامل الجيوسياسية، بل تتفاعل أيضًا مع متغيرات أخرى أكثر تأثيرًا في المدى القصير، مثل أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار وحركة السيولة العالمية.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار الصراع لفترة طويلة يدفع المستثمرين والمؤسسات المالية إلى إعادة ترتيب أولوياتهم التمويلية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، ما قد يؤدي إلى بيع بعض الأصول، بما فيها الذهب، لتوفير السيولة اللازمة. وأشار إلى أن قوة الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة في بعض الفترات يحدان من جاذبية المعدن الأصفر، حتى في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتوترة.

وأوضح أن الذهب يظل ملاذًا آمنًا على المدى الطويل، لكن تحركاته اليومية لا ترتبط بالحروب وحدها، وإنما تتأثر بمزيج من العوامل الاقتصادية والمالية العالمية، لافتًا إلى أن أي تغير في مسار أسعار الفائدة أو تراجع الدولار قد يعيد الزخم إلى أسعار الذهب ويدفعها للارتفاع مجددًا.