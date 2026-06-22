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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
محمد صبيح

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة المستثمرين والمستهلكين لتحركات المعدن الأصفر عالميًا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 443.75 ريالًا، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا 4206 دولار.

ويعد الذهب من أهم أدوات الادخار والاستثمار في المملكة، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

جاءت أسعار الذهب في السوق السعودية على النحو التالي:

عيار 24: 507.25 ريال للجرام.

عيار 22: 465 ريالا للجرام.

عيار 21: 443.75 ريالًا للجرام.

عيار 18: 380.50 ريالًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل الجنيه الذهب اليوم نحو 3550.5 ريال، متأثرًا بحركة أسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار.

سعر الأونصة اليوم

الأونصة بالريال السعودي: 15,774,75ريال.

الأونصة بالدولار: 4206.6 دولار.

نصاب زكاة الذهب في السعودية

بلغت قيمة نصاب زكاة الذهب، والمحدد شرعًا بنحو 85 جرامًا من الذهب عيار 24، نحو 43,116.25 ريال سعودي وفق الأسعار الحالية.

ويجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5% إذا بلغ الذهب النصاب الشرعي وحال عليه الحول، سواء كان بغرض الادخار أو الاستثمار وفق الضوابط الشرعية المعمول بها.

عوامل مؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في السعودية بعدة عوامل، من أبرزها:

تحركات أسعار الأوقية في الأسواق العالمية.

سعر الدولار الأمريكي.

معدلات التضخم العالمية.

توجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

حجم الطلب على الذهب للاستثمار والمشغولات.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع محللون استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية والبيانات الاقتصادية العالمية، التي تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات المعدن النفيس.

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