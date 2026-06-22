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ياسمينا عيسى تتوج بذهبية زوجي السيدات ببطولة فرنسا للريشة الطائرة البارالمبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسمينا عيسى تتوج بذهبية زوجي السيدات ببطولة فرنسا للريشة الطائرة البارالمبية

المنتخب المصري للريشة الطائرة البارالمبية
المنتخب المصري للريشة الطائرة البارالمبية
رباب الهواري

توجت ياسمينا عيسى لاعبة المنتخب المصري للريشة الطائرة البارالمبية بذهبية منافسات زوجي السيدات خلال مشاركتها في بطولة فرنسا الدولية والتي أقيمت بمدينة مولوز الفرنسية خلال الفترة من 16 وحتى 21 يونيو الجاري.

وحققت "عيسى" الميدالية الذهبية رفقة شريكتها الأمريكية الأمريكية جيسي سايمون في تصنيف SH6 عقب فوزهما أمام الزوجي التايواني "كاي لي لين وهو يو ين" في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "20-22، 21-15، 21-14".

واستهلت لاعبة منتخبنا الوطني مشوارها في البطولة رفقة شريكتها الأمريكية بتصدر المجموعة الثانية بعد الفوز على كلًا من الزوجي "النيوزيلندي والبلد المحايد" بنتيجة 2-0 وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-9، 21-10".

وتبع ذلك الفوز على الزوجي "التركي والأذربيجاني" بنفس النتيجة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-10، 21-8".

ويأمل مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتورة هادية حسني في تجهيز ياسمينا عيسى بالشكل الأمثل في محاولة لتأهيلها للمنافسة على تذكرة الصعود لدورة الألعاب البارالمبية المقبلة المقرر إقامتها صيف عام 2028 بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

منتخب مصر للريشة الطائرة الريشة الطائرة البارالمبية اخبار الرياضة

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