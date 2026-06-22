أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 يسجل 449.75 درهم

استقرت أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم، مع استمرار اهتمام المستثمرين والمستهلكين بمتابعة تحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 447.25 درهمًا، بينما بلغت قيمة الأونصة عالميًا 4,206.28 دولار.

ويحظى الذهب بمكانة خاصة في السوق الإماراتية باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، فضلًا عن الإقبال الكبير على المشغولات الذهبية في المناسبات المختلفة.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

جاءت أسعار الذهب في الأسواق الإماراتية على النحو التالي:

عيار 24: 506.50 درهم للجرام.

عيار 22: 469 درهما للجرام.

عيار 21: 449.75 درهمًا للجرام.

عيار 18: 385.50 درهمًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 3,598.00 درهمًا، متأثرًا بحركة أسعار الذهب العالمية وسعر الدولار.

سعر الأونصة اليوم

الأونصة بالدرهم الإماراتي: 15,754 درهمًا.

الأونصة بالدولار: 4199.7 دولار.

نصاب زكاة الذهب في الإمارات

وصلت قيمة نصاب زكاة الذهب، والمحدد شرعًا بنحو 85 جرامًا من الذهب عيار 24، إلى نحو 43,052.50 درهمًا إماراتيًا وفق الأسعار الحالية.

ويجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5% عند بلوغ الذهب النصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، وفق الأحكام الشرعية المعروفة.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في الإمارات بعدة عوامل رئيسية، منها:

تحركات أسعار الذهب في البورصات العالمية.

سعر صرف الدولار الأمريكي.

قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

معدلات التضخم العالمية.

حجم الطلب على الذهب للاستثمار والزينة.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يرى محللون أن أسعار الذهب قد تستمر في التحرك ضمن نطاقات متباينة خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية العالمية وتوجهات السياسة النقدية الأمريكية، والتي تعد من أبرز المحركات لسوق الذهب.

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