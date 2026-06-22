بشرى في سوق الذهب عالميا.. المعدن الأصفر يعود للارتفاع بعد خسائر حادة

صعد الذهب بنحو واحد بالمئة اليوم الاثنين، متعافيا من أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة إذ ساهم التقدم المحرز في ‌المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في الضغط على أسعار النفط، مما قلل بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وبحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4199.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع يوم الجمعة إلى أدنى مستوى منذ 11 يونيو، وفقاً لرويترز.

وقال أولي هانسن، ⁠المحلل لدى ساكسو بنك "ستظل أسعار الطاقة محركا رئيسيا على المدى القصير لقطاع المعادن النفيسة".

وأضاف "نشهد استمرار المفاوضات المتعثرة في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، والتي لا تزال تشير إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يضيف براميل جديدة من النفط الخام إلى السوق"، مما يضغط على أسعار النفط الخام ويساعد الذهب.

وقال وسطاء، إن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين أحرزوا "تقدما مشجعا" خلال الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت في سويسرا وانتهت في وقت مبكر من اليوم الاثنين، ‌رغم ⁠استمرار التوتر المتعلق بلبنان ومضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من ثلاثة بالمئة بعد هذا الإعلان.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون أن هناك فرصة بنسبة 89 بالمئة لرفع الفائدة في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع ⁠61 بالمئة قبل اجتماع المركزي الأمريكي.

ويعتقد تسعة من أصل 19 من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنهم سيحتاجون إلى رفع سعر الفائدة هذا العام.



ورغم ⁠مكانة الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يميل إلى فقدان جاذبيته عند ارتفاع أسعار الفائدة، إذ يصبح هذا الأصل غير المدر للعائد أقل جاذبية ⁠مقارنة بالاستثمارات التي تدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 66.46 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1691.54 دولار وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1271.25 دولار.