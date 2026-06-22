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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خسائر جديدة للذهب .. عيار 21 وصل لكام ؟

خسارة جديدة في سعر الذهب اليوم
خسارة جديدة في سعر الذهب اليوم
رانيا أيمن

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الإثنين 22 يونيو 2026، لتسجل خسائر جديدة مقارنة بمستوياتها أمس الأحد، وسط هدوء نسبي في الأسواق العالمية وتراجع الطلب على المعدن الأصفر. وخسر الجنيه الذهب 245 جنيهًا دفعة واحدة خلال 24 ساعة، فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنحو 31 جنيهًا.

كما تكبدت أسعار الذهب خسائر أكبر على مدار أسبوع كامل، حيث فقد الجنيه الذهب أكثر من 2200 جنيه مقارنة بمستوياته المسجلة الإثنين الماضي، بينما تراجع عيار 21 بنحو 320 جنيهًا للجرام.

خسائر الذهب خلال 24 ساعة

تراجع سعر الذهب عيار 24 من 6829 جنيهًا إلى 6794 جنيهًا، ليفقد 35 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر

وانخفض سعر الذهب عيار 21 من 5975.38 جنيه إلى 5944.75 جنيه، بخسارة 30.63 جنيه.

كما تراجع سعر الذهب عيار 18 من 5121.75 جنيه إلى 5095.50 جنيه، فاقدًا 26.25 جنيه.

وانخفض سعر الذهب عيار 14 من 3983.58 جنيه إلى 3963.17 جنيه، بخسارة 20.41 جنيه.

وتراجع سعر الجنيه الذهب من 47803 جنيهات إلى 47558 جنيهًا، فاقدًا 245 جنيهًا.

خسائر الذهب خلال أسبوع

تراجع سعر الذهب عيار 24 من 7160 جنيهًا إلى 6794 جنيهًا، بخسارة 366 جنيهًا.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 من 6265 جنيهًا إلى 5944.75 جنيه، فاقدًا 320.25 جنيه.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب من 50120 جنيهًا تقريبًا إلى 47558 جنيهًا، بخسارة تقترب من 2560 جنيهًا خلال أسبوع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6794 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5944.75 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5095.50 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3963.17 جنيه للجرام.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 47558 جنيهًا.

وسجلت أوقية الذهب نحو 211317 جنيهًا.

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