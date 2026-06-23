انخفاض جديد لعيار 21 .. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 في مصر تراجعًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 35 جنيهًا، كما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 300 جنيه، وسط متابعة مستمرة لحركة الأسواق المحلية والعالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 6790 جنيه للبيع و6730 جنيه للشراء

عيار 21: 5940 جنيه للبيع و5890 جنيه للشراء

عيار 18: 5090 جنيه للبيع و5050 جنيه للشراء

عيار 14: 3960 جنيه للبيع و3925 جنيه للشراء

الجنيه الذهب: 47520 جنيه للبيع و47120 جنيه للشراء

الأونصة بالجنيه: 211150 جنيه للبيع و209370 جنيه للشراء

الأونصة عالميًا: 4185.15 دولار

دولار الصاغة: 50.45 جنيه مقابل 49.81 جنيه في البنوك

أسعار الذهب اليوم

شهد سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر تراجعًا ليسجل 6790 جنيهًا للبيع و6730 جنيهًا للشراء، متأثرًا بحركة الهبوط في الأسعار العالمية، وهو العيار الأعلى نقاءً في السوق المحلي.

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، نحو 5940 جنيهًا للبيع و5890 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 35 جنيهًا مقارنة بالتعاملات السابقة، ما يعكس حالة من التراجع في الطلب أو تغيرات السوق العالمية.

أما سعر الذهب عيار 18 فقد بلغ 5090 جنيهًا للبيع و5050 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 14 نحو 3960 جنيهًا للبيع و3925 جنيهًا للشراء، مع استمرار التغيرات اليومية في الأسعار.

وعلى مستوى المشغولات الذهبية، تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 47520 جنيهًا للبيع و47120 جنيهًا للشراء، بانخفاض يقارب 300 جنيه، متأثرًا مباشرة بسعر عيار 21.

كما سجلت الأونصة في السوق المحلية 211150 جنيهًا للبيع و209370 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر الأونصة عالميًا 4185.15 دولار، ما يوضح ارتباط السوق المصري بالأسعار العالمية.

وسجل سعر دولار الصاغة نحو 50.45 جنيه مقابل 49.81 جنيه في البنوك، وهو عامل مؤثر في تسعير الذهب داخل السوق المحلي.