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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوهرة برشلونة القادمة.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن حمزة عبدالكريم؟

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
علا محمد

أشادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأداء نجم منتخب مصر، ولاعب فريق برشلونة الإسبانى، حمزة عبدالكريم، وقدرات المهاجم الشاب، وذلك عقب لقاء منتخب مصر أمام نيوزيلندا فجر اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس العالم فى المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا.

وشارك حمزة عبدالكريم كبديل فى مباراة نيوزيلندا، حيث دخل فى آخر 15 دقيقة من زمن المباراة.

من جانبها، أثنت صحيفة «سبورت» الإسبانية على حمزة عبدالكريم، حيث أفادت بأن الأخير يواصل بناء مسيرته الدولية مع منتخب مصر بشكل سريع، وحاول قدر الإمكان استغلال الثقة التى منحه إياها المدرب حسام حسن.


وأضافت أن حمزة عبدالكريم أظهر خلال الـ15 دقيقة التى لعبها على أرض الملعب قدراته بشكل كبير، وسنحت له فرصة للتسجيل برأسه اليوم، لكن حارس مرمى نيوزيلندا تصدى للكرة، بينما أنهى الفراعنة المباراة بقوة كبيرة.

وأوضحت سبورت أن تألق حمزة عبدالكريم ليس صدفة، حيث شارك اللاعب أمام بلجيكا، ليؤكد مكانته بالتواجد فى عمر الـ18 عامًا فقط بين قائمة لاعبى مصر.

وأردفت أن حمزة عبدالكريم انسجم سريعًا مع برشلونة، وكسب اللاعب إعجاب الإدارة منذ اليوم الأول له مع البرسا بسبب قوته البدنية وحسه التهديفى المميز، ومهاراته كمهاجم صريح، بينما يصعب إيجاد كل هذه الصفات فى لاعب واحد، بينما لم يتم استبعاد فكرة استدعاء اللاعب لمعسكر البلوجرانا للموسم الجديد بقيادة المدرب هانز فليك.

واختتمت سبورت قائلة إن بطولة كأس العالم أكدت أن برشلونة وقع مع «جوهرة حقيقية»، وأن حمزة عبدالكريم يواصل التطور بخطى ثابتة.

حقق منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن إنجازًا تاريخيًا، بعدما سجل أول انتصار له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة السابعة في مونديال 2026، على ملعب «بي سي بليس» بمدينة فانكوفر الكندية.

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