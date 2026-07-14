وزير الخارجية الإسرائيلية: محادثات روما ستدفع باتجاه تنفيذ اتفاق "المناطق التجريبية" جنوبي لبنان

رجح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، أن تساهم المحادثات الجارية في روما مع لبنان في تنفيذ اتفاق بشأن جنوب لبنان.

وقال ساعر- في تصريحات أوردتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" - : "مستعدون للمضي قدمًا من أجل تطبيق تحديد آليات الانسحاب من منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان"، مُضيفًا: "آمل وأميل إلى الاعتقاد بأن هذه الجولة من المباحثات في روما سوف تدفع بهذا الأمر إلى الأمام".

وتستضيف السفارة الأمريكية في روما اجتماعات مشتركة بين وفدين فنيين من لبنان وإسرائيل، حيث قدم لبنان عرضًا مفصلًا لآلية السيطرة على المناطق التجريبية تحت إشراف أمريكي.