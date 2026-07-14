إلهام الفضالة تعلن انتصارًا قضائيًا جديدًا.. الاستئناف تؤيد تعويضها عن التشهير والإساءة

أعلنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن صدور حكم قضائي جديد لصالحها، بعدما أيدت محكمة الاستئناف الحكم بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة تعرضها للإساءة والتشهير عبر أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت إلهام الفضالة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» بيانًا صادرًا عن شركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية، ممثلة في وكيلها القانوني المحامي ، تضمن تفاصيل الحكم الجديد الصادر لصالحها.

وأوضح البيان أن محكمة الاستئناف أيدت تعويض الفنانة الكويتية عن الأضرار التي تعرضت لها بسبب الإساءة والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، في تأكيد على أهمية حماية السمعة والحقوق الشخصية ومواجهة التجاوزات الإلكترونية بالطرق القانونية.

وأكد البيان أن ما يتم نشره عبر المنصات الرقمية يخضع للمساءلة القانونية، وأن حرية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لا تعني السماح بالتعدي على حقوق الآخرين أو الإساءة إلى سمعتهم.

من جانبها، وجهت إلهام الفضالة الشكر إلى فريقها القانوني، معربة عن تقديرها للجهود التي بذلها المحامي سامي المزكره وشركة تخارج للمحاماة والاستشارات القانونية خلال القضية.

كما أعربت الفنانة الكويتية عن امتنانها للقضاء في المملكة العربية السعودية، مشيدة بعدالته ونزاهته، عقب صدور الحكم الذي أنصفها في قضية التشهير والإساءة.

ولاقى إعلان إلهام الفضالة تفاعلًا واسعًا بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدم لها عدد كبير من الجمهور التهاني، مؤكدين ضرورة التصدي للإساءات وحملات التشهير الإلكترونية من خلال الإجراءات القانونية.

ويأتي هذا التطور بعد فترة من حصول إلهام الفضالة على حكم قضائي لصالحها في قضية أخرى بالكويت، إذ ألغت محكمة الاستئناف الاتهامات التي كانت موجهة إليها، ومن بينها الاتهام المتعلق بإذاعة أخبار كاذبة، وقضت ببراءتها.

وجاء ذلك الحكم ، بعد نظر الدفوع القانونية المقدمة من المحامية مريم فيصل البحر، والتي استندت إلى عدم توافر العناصر القانونية اللازمة لإثبات جريمة الاتفاق والاشتراك في إذاعة أخبار كاذبة، لتنتهي القضية بحكم البراءة لصالح إلهام الفضالة.

https://www.instagram.com/p/DaxMifVuaVx/?igsh=MXR0dTc0eGsxNWRiZg==