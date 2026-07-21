توابع هزيمة نهائي كأس العالم ...حارس الأرجنتين يلمح لإمكانية الاعتزال الدولي

وجه الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز رسالة لجماهير المنتخب عقب الهزيمة في نهائي كأس العالم

وكتب مارتينيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” أنه كان يحلم بقيادة الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم مجددًا وإعادة الكأس إلى بوينس آيرس إلا أن الهزيمة في النهائي تركت بداخله مشاعر يصعب وصفها.

وأضاف الحارس أن ما حدث يحتاج إلى الكثير من التفكير مشددا على أنه يراجع مستقبله مع المنتخب ويدرس ما إذا كان الوقت قد حان لترك مكانه لغيره.

وتابع أنه بذل كل ما في وسعه من أجل مساعدة منتخب بلاده وزملائه، لكنه لم ينجح في تحقيق الحلم هذه المرة.