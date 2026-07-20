إنقاذ طفل بسوهاج بعد تناوله سم فئران.. وتحقيقات عاجلة لكشف ملابسات الواقعة

استقبل مستشفى طما المركزي بمحافظة سوهاج طفلًا يبلغ من العمر 12 عامًا، مصابًا بحالة تسمم؛ إثر تناوله مادة سامة تستخدم في مكافحة القوارض "سم فئران"، حيث نجح الفريق الطبي في إسعافه وإجراء غسيل معدة له، فيما تم احتجازه تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على حالته الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول طفل إلى مستشفى طما المركزي يعاني من أعراض تسمم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تبين أن الطفل يُدعى محمد ص. م. ح، ويبلغ من العمر 12 عامًا، ويقيم بقرية الجباب التابعة لمجلس قروي الرياينة بمركز طما، وأصيب بحالة تسمم عقب تناوله سم فئران في ظروف لا تزال قيد الفحص.

وعلى الفور، تعامل الفريق الطبي بالمستشفى مع الحالة، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وعمل غسيل معدة للطفل، مع وضعه تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالته والتأكد من تجاوزه مرحلة الخطر.

وفي الوقت ذاته، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال أسرة الطفل، للتأكد من كيفية حدوث التسمم وما إذا كانت الواقعة ناتجة عن طريق الخطأ أو توجد شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة التي تولت مباشرة التحقيقات، وكلفت بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على كافة تفاصيل الحادث وملابساته، مع متابعة الحالة الصحية للطفل حتى تماثله للشفاء.