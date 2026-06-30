توسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية.. تفاصل اجتماع مجلس الجامعات الأهلية

وزير التعليم العالي يؤكد:

• أهمية تعزيز حضور الجامعات الأهلية في التصنيفات الدولية

• أهمية توسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية للجامعات الأهلية مع الجامعات والمؤسسات الدولية

• تعزيز الدور المجتمعي للجامعات الأهلية وزيادة مساهمتها في خدمة المجتمع

عقد مجلس الجامعات الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية لا يقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي، بل يستهدف ترسيخ نماذج تعليمية مستدامة ترتكز على جودة العملية التعليمية، والتميز الأكاديمي، والحوكمة المؤسسية الرشيدة.

ولفت إلى أهمية تحقيق التكامل بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية المنبثقة عنها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، وتعزيز كفاءة المنظومة التعليمية، وتحقيق مردود علمي ومجتمعي يدعم أهداف التنمية الشاملة للدولة.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز حضور الجامعات الأهلية في التصنيفات الدولية، بما يعكس جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية، ويرسخ مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي إطار دعم منظومة البحث العلمي، دعا الوزير إلى زيادة الإنتاج العلمي والنشر الدولي المؤثر، مع التركيز على تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يعزز مساهمة الجامعات في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى اهتمام الدولة بتدويل التعليم العالي من خلال توسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات والمؤسسات الدولية المرموقة، واستقطاب المزيد من الطلاب الوافدين، وتطوير البرامج الدراسية، وإتاحة برامج الدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة، بما يسهم في تبادل الخبرات وإعداد كوادر مؤهلة للمنافسة في سوق العمل.

كما أكد الوزير ضرورة تعزيز الدور المجتمعي للجامعات الأهلية، وزيادة مساهمتها في خدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في المبادرات القومية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة الأهلية وجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النيل الأهلية وجامعة أوراديا برومانيا.

ووافق المجلس على توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة يوهانس جوتنبرج – ماينز بألمانيا.

كما وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الجلالة وشركة بيكمان كولتر – دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ووافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الجلالة والجامعة الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين جامعة مصر للمعلوماتية ومدرسة سيزي للهندسة (CISI) بفرنسا.