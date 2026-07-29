برلمانية لطلاب الثانوية العامة: لا تجعلوا المجموع يحدد مستقبلكم

قدمت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، التهنئة لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بمناسبة إعلان النتائج، مؤكدة أن المرحلة المقبلة لا تقل أهمية عن الامتحانات نفسها، لأنها تتطلب قرارات مدروسة تحدد مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني.

وقالت السيد في تصريحات خاصة إن اختيار الكلية يجب ألا يعتمد على المجموع فقط، وإنما على ميول الطالب وقدراته وطموحاته، مشيرة إلى أن النجاح الحقيقي يتحقق عندما يدرس الطالب التخصص الذي يستطيع الإبداع والتميز فيه.

التعرف على جميع البدائل والبرامج الدراسية

وأكدت صبورة السيد أهمية التعرف على جميع البدائل والبرامج الدراسية المتاحة قبل تسجيل الرغبات، مع دراسة احتياجات سوق العمل والتخصصات التي توفر فرصا واعدة خلال السنوات المقبلة.

ودعت عضو لجنة التعليم الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة البيانات الصادرة عن وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التوقعات غير الرسمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة ترتيب الرغبات بعناية وهدوء، وعدم التأثر بالضغوط أو المقارنات، مشددة على أن التفوق لا يرتبط بكلية بعينها، وإنما بقدرة الطالب على الاجتهاد واستثمار إمكاناته لتحقيق النجاح في المجال الذي يختاره.