برلماني لطلاب الثانوية: لا تختاروا الكلية بالاسم.. ابحثوا عن التخصص الذي يصنع مستقبلكم

وجه النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، التهنئة لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتائج، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى التعامل مع المرحلة المقبلة بعقلانية وهدوء، باعتبارها مرحلة لا تقل أهمية عن الامتحانات نفسها.

وأكد العطار في تصريحات خاصة أن الأيام المقبلة تشهد قرارات مهمة تتعلق بالتظلمات وتسجيل الرغبات، وهو ما يستلزم مراجعة جميع الخيارات المتاحة وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار.

دراسة الطالب التخصصات التي تتوافق مع قدراته وميوله

وأشار إلى أن الطالب يجب أن يرتب رغباته وفق أولوياته الحقيقية، وألا يختار الكلية لمجرد اسمها أو مجموعها، بل يحرص على دراسة التخصصات التي تتوافق مع قدراته وميوله، وفي الوقت نفسه تلبي احتياجات سوق العمل خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن العالم يشهد تغيرًا سريعًا في طبيعة الوظائف، وهو ما يتطلب من الطلاب الاهتمام بالتخصصات المستقبلية والبرامج الحديثة، مع الحرص على تنمية المهارات الرقمية وإتقان اللغات الأجنبية إلى جانب الدراسة الجامعية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن النجاح لا يتوقف عند إعلان النتيجة، وإنما يبدأ مع حسن اختيار التخصص والاجتهاد في اكتساب الخبرات العملية التي تؤهل الخريج للمنافسة في سوق العمل.