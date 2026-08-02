مليار جنيه على الطاولة.. هل يكتب محمد صلاح الفصل الأخير من مسيرته في تركيا؟

تحولت الساعات الأخيرة إلى ماراثون من الأخبار والتكهنات حول مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح، بعدما بدا أن صفحة انتقاله إلى بشكتاش قد أُغلقت نهائيا، لتفتح أمامه وجهة جديدة أكثر إثارة فبينما توقفت المفاوضات مع النادي التركي الشهير، ظهر طرابزون سبور بعرض مالي ضخم أعاد خلط الأوراق، وأشعل حماس جماهيره التي بدأت تتصرف وكأن الصفقة أصبحت حقيقة.

ورغم غياب أي إعلان رسمي حتى الآن، فإن التقارير المتداولة تشير إلى أن أحد أكبر نجوم كرة القدم العالمية قد يكون على موعد مع تجربة جديدة في الدوري التركي.

بشكتاش ينسحب وطرابزون يدخل بقوة

بعد أسابيع من المفاوضات، أعلن بشكتاش توقف محاولاته للتعاقد مع محمد صلاح، مؤكدًا أن الخلافات المتعلقة بالجوانب المالية حالت دون التوصل إلى اتفاق.

وأوضح المدير الرياضي للنادي، أوندر أوزين، أن الإدارة عقدت عدة جلسات مع ممثلي اللاعب، إلا أن المطالب المالية والعمولات المرتبطة بالصفقة تجاوزت الحدود التي وضعها النادي، ما دفعه إلى الانسحاب حفاظًا على استقراره المالي.

وبمجرد خروج بشكتاش من السباق، تحرك طرابزون سبور سريعًا لاستغلال الموقف، واضعًا نفسه في صدارة الأندية الساعية للحصول على توقيع قائد منتخب مصر.

عرض يقترب من مليار جنيه سنويًا

وفقًا لما أوردته تقارير تركية وفرنسية، دخل طرابزون سبور في مفاوضات مباشرة مع رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، وقدم عرضًا رسميًا يمتد لعامين.

ويتضمن العرض، بحسب التقارير، راتبًا سنويًا يبلغ 17 مليون يورو، أي ما يعادل نحو مليار جنيه مصري، وهو رقم يفوق العرض السابق الذي تقدم به بشكتاش، والذي قُدّر بنحو 12 مليون يورو سنويًا مع حوافز إضافية.

ويعكس هذا العرض رغبة إدارة طرابزون في إتمام واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ النادي، وربما في تاريخ الدوري التركي أيضًا.

الجماهير تحتفل قبل التوقيع

وقبل أن يصدر أي إعلان رسمي، بدا أن جماهير طرابزون سبور حسمت موقفها.

فقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لقمصان النادي الجديدة تحمل اسم "M. Salah" والرقم 11، في مشهد يعكس حجم التفاؤل داخل المدينة الساحلية بإمكانية انضمام أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية إلى صفوف الفريق.

كما شهدت المنصات الرقمية تفاعلًا واسعًا من الجماهير، التي اعتبرت الصفقة المحتملة فرصة تاريخية لرفع مكانة النادي على الصعيدين المحلي والأوروبي.

طرابزون يراهن على مشروعه الأوروبي

لا يعتمد النادي التركي على الجانب المالي فقط، بل يسعى أيضًا لإقناع محمد صلاح بالمشاركة في مشروع رياضي طموح، خاصة بعد إنهائه الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي، ما ضمن له المشاركة في الملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

وترى إدارة النادي أن التعاقد مع لاعب بحجم صلاح سيمنح الفريق دفعة فنية وتسويقية هائلة، وسيجذب أنظار العالم إلى الدوري التركي.

بعد نهاية رحلة ليفربول ماذا يختار صلاح؟

أنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بعد تسع سنوات حافلة بالإنجازات، كتب خلالها اسمه بين أساطير النادي الإنجليزي، بعدما قاد الفريق إلى العديد من الألقاب المحلية والقارية، وحقق أرقامًا فردية استثنائية جعلته أحد أبرز اللاعبين في تاريخ "الريدز".

ومع نهاية تلك الرحلة، أصبح مستقبل النجم المصري محور اهتمام الأندية والجماهير، وسط ترقب لمعرفة المحطة التالية في مسيرته الاحترافية.

القرار لم يُحسم بعد

ورغم الضجة الكبيرة التي صاحبت التقارير الأخيرة، فإن محمد صلاح أو وكيل أعماله لم يصدرا أي تعليق رسمي بشأن عرض طرابزون سبور، كما لم يعلن النادي التركي إتمام الصفقة حتى الآن.

وبين عرض مالي ضخم، وحماس جماهيري غير مسبوق، وصمت من جميع الأطراف، تبقى الأيام المقبلة هي الفيصل في تحديد ما إذا كان قائد منتخب مصر سيرتدي قميص طرابزون سبور، أم أن مفاجأة جديدة ستغير مسار واحدة من أكثر صفقات الصيف إثارة.