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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير تركية: تطورات جديدة تقرب محمد صلاح من طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

تتواصل التكهنات حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام نادي طرابزون سبور بالحصول على خدماته.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الصباح" التركية، فإن إدارة طرابزون سبور دخلت في مفاوضات مباشرة مع رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، من أجل بحث إمكانية إتمام الصفقة خلال الميركاتو الجاري.

وأوضح التقرير أن المباحثات بين الجانبين شهدت تقدمًا ملحوظًا، حيث تم التوصل إلى تفاهم مبدئي بشأن راتب سنوي يقدر بـ17 مليون يورو، إضافة إلى حوافز ومكافآت، بينما لا تزال بعض البنود النهائية محل نقاش.

وأضافت الصحيفة أن النادي التركي يأمل في إنهاء المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لوصول قائد منتخب مصر إلى مدينة طرابزون الأسبوع المقبل، حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويواصل طرابزون سبور تحركاته القوية في سوق الانتقالات، سعيًا لإبرام صفقة من العيار الثقيل، مستغلًا تعثر انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش، ليدخل بقوة في سباق التعاقد مع النجم المصري، الذي أصبح لاعبًا حرًا عقب نهاية مشواره مع ليفربول.

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