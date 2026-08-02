خبير لوائح: الفيفا يسمح بـ6 إعارات خارجية.. ويستثني لاعبون تحت 21 عاما

كشف خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة تفاصيل مهمة بشأن لوائح الإعارات المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مؤكدًا أن هناك مفاهيم خاطئة يتم تداولها بشأن عدد الإعارات المسموح بها للأندية.

وقال العمايرة، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إنه سبق أن أوضح منذ الموسم قبل الماضي أن لوائح "فيفا" تنص على السماح لكل نادٍ بـ6 إعارات خارجية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر منصوص عليه بشكل واضح في اللوائح.

وأضاف أن إعارة اللاعب الذي لم يتجاوز 21 عامًا لا تُحتسب ضمن العدد المسموح به، بشرط أن يكون اللاعب قد قضى فترة تدريب داخل النادي لمدة 36 شهرًا، سواء بشكل متواصل أو متفرق، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي.

وأوضح خبير اللوائح أن "فيفا" منح الاتحادات الوطنية الأعضاء حرية تحديد عدد الإعارات المحلية، على أن تكون هذه اللوائح متوافقة مع الضوابط العامة التي وضعها الاتحاد الدولي.

واختتم العمايرة تصريحاته بتحدٍّ مفتوح لأي شخص يرغب في مناقشة هذه اللوائح، قائلًا: "ياريت أي محترم عايز يعمل مناظرة على أي منصة أنا موجود، وكل كلمة هتتقال مني هتكون بنص أو مثال توضيحي من لوائح الفيفا"، مؤكدًا استناده إلى النصوص الرسمية في تفسيره للوائح الإعارات.