الأهلي يواصل استعداداته للموسم الجديد.. موعد مباراة بترول أسيوط والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني حسين عموتة، لخوض مواجهة ودية جديدة أمام فريق بترول أسيوط، مساء الأربعاء المقبل الموافق 5 أغسطس، ضمن برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الجهاز الفني إلى مواصلة تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، والوقوف على مستوى جميع العناصر، قبل انطلاق منافسات الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأتي مواجهة بترول أسيوط ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الأهلي خلال فترة الإعداد، بهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، وتجربة بعض الخطط والتشكيلات قبل ضربة بداية الموسم.

وفيما يتعلق بالقنوات الناقلة، تشير التوقعات إلى أن المباراة لن تُذاع تلفزيونيًا، لتسير على نهج المباريات الودية السابقة التي خاضها الأهلي خلال الأيام الماضية، والتي أقيمت بعيدًا عن شاشات البث، دون وجود إعلان رسمي حتى الآن بشأن نقل اللقاء.