حملة لقص وتقليم الأشجار والاهتمام بالمظهر الحضاري بمركز بلاط بالوادي الجديد

فذ جهاز تحسين البيئة بمركز بلاط بالوادي الجديد حملة لقص وتقليم الأشجار على الطريق العام تحت اشراف ومتابعة كامل إبراهيم نائب رئيس المركز.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة المركز للحفاظ علي زيادة واستمرارية البيئة الخضراء والشكل الجمالي للشوارع والميادين الرئيسية.

وفي ذات السياق تابع كامل إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة بلاط أعمال إصلاح سدد بخط انحدار الصرف الصحي، وذلك لضمان انتظام عمل الشبكة ومنع حدوث أي طفح أو أعطال قد تؤثر على المواطنين.

يأتي ذلك طبقا لتوجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد ومتابعة الأستاذ عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط وفي إطار جهود المركز للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة.