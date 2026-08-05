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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتابع تداعيات حادث سقوط سقف أثناء تنفيذ أعمال إزالة أدوار مخالفة بمدينة طوخ

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، تداعيات حادث سقوط سقف أثناء تنفيذ أعمال إزالة أدوار مخالفة بمدينة طوخ، بعقار يقع بجوار مدرسة الشهيد محمد فهمي الطوخي، والمكون من ستة أدوار، والصادر له ترخيص ببناء دور أرضي وأربعة أدوار فقط، وذلك خلال تنفيذ قرار إزالة الأدوار المخالفة.


وأسفر الحادث عن وفاة أحد العاملين التابعين لمقاول الهدم المتعاقد مع المحافظة لتنفيذ أعمال إزالة المخالفات، فيما أُصيب عامل آخر بكدمة بالظهر وجرح سطحي باليد اليمنى إثر سقوط السقف عليه أثناء تنفيذ أعمال الإزالة، وتم نقله إلى مستشفى طوخ المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية وتلقيه العلاج اللازم.
كما وجّه المحافظ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، بسرعة صرف المساعدات المالية المقررة لأسرة العامل المتوفى، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية، بما يسهم في التخفيف من آثار الحادث ومساندة الأسرة.

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