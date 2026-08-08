توريد 678 ألف طن قمح للصوامع خلال موسم الحصاد في الشرقية

اكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة لمتابعة منظومة توريد القمح المحلي وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين بما يسهم في انتظام عمليات الاستلام وتحقيق المستهدف من التوريد، مشيراً إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات داخل مواقع التخزين المختلفة.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي إلى شون وصوامع المحافظة حتي الآن بلغ (٦٧٨٠٦٦) طن و( ٥٠٠) كيلو لافتاً إلى أنه يحظر على أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي أو حيازته بقصد الاستخدام.

أضاف وكيل وزارة التموين التزام أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين عن إدارتها بتدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.