تطبيق اللائحة دون استثناء.. الزمالك يعاقب اللاعبين المتغيبين عن التدريبات

كشف الإعلامي أحمد حسن، أن نادي الزمالك قرر فرض غرامات مالية على اللاعبين المتغيبين عن تدريبات الفريق خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد.

الزمالك

وأوضح أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إدارة الزمالك تتمسك بتطبيق اللائحة الداخلية على جميع اللاعبين المتغيبين، دون استثناء، في إطار حرص النادي على فرض الانضباط داخل الفريق.

يأتي قرار الزمالك في ظل غياب عدد من اللاعبين عن التدريبات والمعسكر، وسط محاولات من إدارة النادي لإنهاء الملفات العالقة وفرض حالة من الالتزام قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.