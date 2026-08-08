محمد صلاح يحقق أول مكاسب انتقاله إلى طرابزون.. رقم تاريخي لمبيعات التذاكر

بدأ نادي طرابزون سبور في جني أولى المكاسب الجماهيرية والتجارية من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعد ساعات قليلة من إتمام الصفقة، بعدما أعلن النادي التركي تحطيم الرقم القياسي في مبيعات التذاكر الموسمية للموسم الجديد.

وكشف طرابزون سبور، اليوم "السبت"، وصول عدد التذاكر الموسمية المباعة للموسم 2026-2027 إلى 18 ألف تذكرة، ليصبح هذا الرقم الأعلى في تاريخ النادي، في مؤشر واضح على حالة الحماس الكبيرة التي أحدثها انضمام قائد منتخب مصر بين جماهير الفريق.

18 ألف تذكرة.. رقم قياسي جديد

وقال طرابزون سبور عبر حسابه الرسمي: "بعض الأرقام لا تتعلق بالأعداد فقط، فهناك أرقام تحكي قصة إيمان مدينة، وشعور بالانتماء، وقوة مجتمع متحد ككيان واحد".

وأضاف النادي: "اليوم، اسم هذا الرقم هو 18 ألفًا.. بوصولنا إلى 18 ألف تذكرة موسمية للموسم 2026-2027، حطمنا الرقم القياسي التاريخي لأعلى مبيعات للتذاكر الموسمية في تاريخ نادينا".

وأكد طرابزون سبور أن الوصول إلى هذا الرقم جاء نتيجة "التخطيط السليم، والحكمة الجماعية، والصبر، وقلوب تؤمن بالهدف نفسه"، قبل أن يعلن عن تحدٍ جديد يتمثل في رفع عدد التذاكر الموسمية المباعة إلى 25 ألف تذكرة.

صلاح يرفع سقف الطموحات

ويأتي الإعلان عن الرقم القياسي بعد ساعات قليلة من إتمام طرابزون سبور تعاقده مع محمد صلاح، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، لترتفع معها طموحات النادي التركي وجماهيره قبل انطلاق الموسم الجديد.

ورغم صعوبة تحديد حجم التأثير المباشر للصفقة في الرقم القياسي الجديد، في ظل وجود عوامل أخرى مرتبطة بالإقبال الجماهيري، فإن التزامن بين وصول صلاح إلى طرابزون سبور وتحطيم النادي رقمه التاريخي في مبيعات التذاكر يمنح الصفقة مؤشرًا تجاريًا وجماهيريًا مبكرًا.

ومن المنتظر أن يمثل وجود محمد صلاح إضافة كبيرة للنادي على المستويين الجماهيري والتسويقي، خاصة مع الشعبية الضخمة التي يتمتع بها النجم المصري داخل تركيا وخارجها.

قاسم باشا.. الظهور الأول المنتظر

ولم يخض محمد صلاح حتى الآن أي مباراة بقميص طرابزون سبور، حيث يستعد النجم المصري لبدء مغامرته الجديدة مع الفريق التركي خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يظهر صلاح للمرة الأولى مع طرابزون سبور أمام قاسم باشا يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري التركي لموسم 2026-2027، وسط ترقب جماهيري كبير لمشاهدة النجم المصري بقميص الفريق لأول مرة.