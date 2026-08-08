حقيقه تلقى المقاولون العرب مقابل مادي عقب انصمام محمد صلاح لطرابزون

انضم محمد صلاح إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته مع ليفربول التي امتدت إلى تسعة أعوام.

وبحسب اللوائح لن يتمكن نادي المقاولون العرب من الاستفادة المادية من الصفقة خاصة وان الصفقة تمت بشكل حر وليس عن طريق البيع من ليفربول ل طرابزون.

وبحسب التفاصيل المعلنة وقع صلاح عقدًا لمدة عامين مع طرابزون سبور يحصل بموجبه على 17 مليون يورو في الموسم الواحد إلى جانب مزايا مالية إضافية مرتبطة بالصفقة من بينها نسبة من مبيعات المنتجات التي تحمل اسمه فضلًا عن مكافآت مرتبطة بالأداء.

وبذلك أصبحت صفقة صلاح اختبارًا حقيقيًا لقدرة طرابزون سبور على تحقيق التوازن بين الطموح الرياضي والالتزامات المالية.