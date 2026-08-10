الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة "زاد العزة" الإنسانية رقم 253 تمهيدًا لإدخالها قطاع غزة

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الهلال الأحمر المصري دفع بالقافلة رقم 253 ضمن سلسلة قوافل «زاد العزة» باتجاه منفذ كرم أبو سالم، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، موضحًا أنها تضم مواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية وكميات من الوقود.

وأوضح إبراهيم أن العمل متواصل في المراكز اللوجستية المصرية بمدينة العريش لتجهيز المساعدات وإرسالها إلى القطاع، مشيرًا إلى أن مصر تستقبل أيضًا مساعدات من دول وجهات مختلفة عبر ميناء ومطار العريش، قبل نقلها إلى غزة.

وأضاف أن آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات تتكدس في المراكز والمناطق اللوجستية المصرية، بسبب ما وصفه بالعراقيل الإسرائيلية، وفي مقدمتها بطء إجراءات التدقيق والمراجعة على الجانب الآخر من منفذ كرم أبو سالم، ما يؤدي إلى تقليص أعداد الشاحنات التي تدخل القطاع، مؤكدًا استمرار الهلال الأحمر المصري في الدفع بقوافل المساعدات يوميًا.