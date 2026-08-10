الدولية للصليب الأحمر تدين العمليات الإجرامية والنزوح بحق أهالي غزة

قال بات جريفيث، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثيًا، رغم أن وقف إطلاق النار منح السكان قدرًا من الأمل، مؤكدًا أن هذا الأمل يجب أن يترجم إلى تحسن ملموس في حياة الأهالي.

وأوضح جريفيث خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتياجات الأساسية لسكان غزة ما زالت غير متوفرة بشكل كافٍ، داعيًا إلى ضمان وصول آمن للغذاء والمياه والمأوى والدواء. وأضاف أن موجات الحر المتتالية تزيد معاناة النازحين الذين يعيش كثير منهم في الخيام، إلى جانب استمرار القتل والنزوح المتكرر.

وأشار إلى أن سكان غزة يحتاجون إلى قدر من اليقين والاستقرار وتقليل اعتماد حياتهم على ما يُسمح بإدخاله إلى القطاع، مؤكدًا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواصل الدعوة إلى احترام التزامات اتفاقيات جنيف، باعتبار ذلك خطوة أساسية للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور.