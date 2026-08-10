دعوة إسرائيلية لإبقاء غزة مدمرة لأجيال.. والسيطرة على «الخط الأصفر» مستمرة

⁨ دعا الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي للاحتلال، جيورا إيلاند، إلى إبقاء قطاع غزة في حالة دمار «لأجيال قادمة»، معتبراً أن إعادة إعمار القطاع لا تتوافق مع مصالح الكيان المحتل.

وقال إيلاند إن على تل أبيب الاحتفاظ بالسيطرة على ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» داخل قطاع غزة، في موقف يعكس دعوته إلى استمرار نفوذ وسيطرة الاحتلال على أجزاء من القطاع.

وانتقد اعتماد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل مفرط على علاقتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، محذراً من أن هذا الاعتماد قد لا يخدم مصالح الكيان على المدى الطويل.⁩