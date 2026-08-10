عدى الـ6100.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين

يهتم المواطنون بمتابعة سعر الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، لمتابعة الوقت المناسب للشراء لأن المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن للاستثمار في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.

تراجع الذهب خلال تعاملات أمس، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات، وارتفعت أسعار الذهب عالميًا .



سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة نحو 6982 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا لنحو 6110 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 5237 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين نحو 48880 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديث.

سعر الذهب عالمياً

استقرت سعر أوقية الذهب، حيث بلغ سعر أونصة الذهب عالميًا نحو 4343 دولارًا.

أسعار سبائك الذهب في مصر

جاءت أسعار السبائك في الصاغة كالآتي ..

سبيكة 1 جرام: 6982 جنيهًا.

سبيكة 2.5 جرام: 17455 جنيهًا.

سبيكة 5 جرامات: 34910 جنيهات.

سبيكة 10 جرامات: 69820 جنيهًا.

سبيكة 20 جرامًا: 139640 جنيهًا.

سبيكة 50 جرامًا: 349100 جنيه.

