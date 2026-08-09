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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم .. عيار 21 يسجل 458 ريالا

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
علياء فوزى

 استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، حيث شهدت الأسواق المحلية ثباتاً في مختلف الأعيرة الذهبية والسبائك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق المالية العالمية.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في السعودية اليوم الأحد 9 أغسطس  2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.


أسعار الذهب في السعودية اليوم بدون المصنعية

سجلت أسعار بيع الذهب بمحلات الصاغة والأسواق السعودية -بدون احتساب المصنعية والضرائب- كالتالي:

سجل الذهب عيار 24: 523.50 ريال سعودي للجرام.

بلغ  الذهب عيار 22: 480 ريالاً سعودياً للجرام.

استقر  الذهب عيار 21 عند 458.00 ريالاً سعودياً للجرام الأكثر تداولاً ومبيعاً في السعودية.

وصل الذهب عيار 18 لنحو 392.75 ريال سعودي للجرام.

مشغولات ذهبية


سعر الجنيه الذهب والأونصة بالدولار والريال

استقرت أسعار الأونصة والجنيه الذهب في التعاملات المحلية، وصل سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21)إلى 3,664.75 ريال سعودي.

واستقرت أونصة الذهب بالريال السعودي عند 16,283.50 ريال سعودي.

سعر الأونصة بالدولار

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية  4342 دولا


حساب نصاب زكاة الذهب في السعودية اليوم

وفقاً للأحكام الشرعية، يبلغ نصاب زكاة الذهب 85 جراماً من الذهب الخالص (عيار 24)، وبناءً على أسعار اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، فإن قيمة نصاب الزكاة بالريال السعودي تساوي 44,497.50 ريالاً سعودياً (85 جرام × 523.50 ريال).


تجب الزكاة بنسبة 2.5% على إجمالي قيمة الذهب إذا بلغ هذا النصاب وحال عليه الحول الهجري وكانت نية الاقتناء للادخار أو الاستثمار.

أسعار الذهب السعودية الأسواق المحلية السبائك ريال سعودي

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