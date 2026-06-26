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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رواتب تصل إلى 400 دولار في الساعة.. لماذا يزداد الطلب على مهندسي التوجيه في 2026؟

رواتب تصل إلى 400 دولار في الساعة.. لماذا يزداد الطلب على مهندسي التوجيه في 2026؟
رواتب تصل إلى 400 دولار في الساعة.. لماذا يزداد الطلب على مهندسي التوجيه في 2026؟
ولاء عادل

مع التوسع السريع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، برزت مهنة مهندس التوجيه (Prompt Engineer) كإحدى أكثر الوظائف نموًا في سوق العمل الحر، وسط توقعات بأن تصل أجور أصحاب الخبرة إلى 200–400 دولار في الساعة خلال عام 2026، وفقًا لتقديرات وتقارير متخصصة.

ويعود هذا النمو إلى اعتماد الشركات بشكل متزايد على النماذج اللغوية الكبيرة في تنفيذ المهام اليومية، ما رفع الحاجة إلى متخصصين يمتلكون القدرة على تصميم التعليمات والأنظمة التي تحسن أداء هذه النماذج وتزيد من دقة نتائجها.

وذكر موقع Asrify أن عددًا من العاملين المستقلين في هذا المجال سجلوا ارتفاعًا ملحوظًا في دخولهم خلال عامي 2024 و2025، بعد توظيف مهاراتهم في تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي للشركات والأفراد.

كيف تطور دور مهندس التوجيه؟

لم يعد هذا التخصص يقتصر على كتابة أوامر للنماذج الذكية، بل أصبح وظيفة تقنية متكاملة تتداخل مع تطوير البرمجيات، وهندسة البيانات، وتصميم المنتجات الرقمية، بهدف بناء حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتخدم احتياجات الأعمال.

وتشمل أبرز مسؤوليات مهندس التوجيه:

  • تحويل متطلبات الأعمال إلى تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
  • تصميم تدفقات عمل وتعليمات متعددة المراحل.
  • تطوير وكلاء ذكيين قادرين على التفاعل مع قواعد البيانات وواجهات البرمجة.
  • تقييم جودة المخرجات وتحسينها باستمرار.
  • تعزيز معايير الأمان وتقليل التحيز في النتائج.
  • التعاون مع فرق التطوير لتحسين تجربة المستخدم.

ما سبب ارتفاع الأجور؟

يرتبط ارتفاع رواتب مهندسي التوجيه بالقيمة التي يقدمونها للمؤسسات، إذ تساهم الأنظمة التي يصممونها في أتمتة عدد كبير من المهام، ورفع الإنتاجية، وتقليل الوقت والتكاليف التشغيلية، إلى جانب تحسين الاستفادة من البيانات وتحويلها إلى نتائج عملية.

كما أن إتقان أطر العمل المتخصصة، مثل LangChain وLlamaIndex، يزيد من فرص الحصول على مشروعات ذات عائد مرتفع.

كم يبلغ متوسط الدخل؟

وفقًا لموقع Coursera، تختلف الأجور بحسب مستوى الخبرة، حيث تتراوح بين:

  • 30 و75 دولارًا في الساعة للمبتدئين.
  • 75 و200 دولار في الساعة لأصحاب الخبرة المتوسطة.
  • 200 إلى 400 دولار في الساعة أو أكثر للخبراء المتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المعقدة.

هل تستمر المهنة في النمو؟

تشير المؤشرات إلى أن الطلب على مهندسي التوجيه سيواصل الارتفاع مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. ويعتمد النجاح في هذا المجال على الجمع بين المهارات التقنية، وفهم احتياجات العملاء، والقدرة على تقديم حلول تحقق أثرًا تجاريًا واضحًا، وليس مجرد إتقان كتابة التعليمات للنماذج الذكية.

مهندس التوجيه Prompt Engineer مهندس التوجيه Prompt Engineer الذكاء الاصطناعي تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي التوليدي تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

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