خبير يحذر: المحتالون يستغلون الذكاء الاصطناعي للإيقاع بمشجعي البطولات العالمية

حذر الدكتور حسين العمري أستاذ علم الحاسوب، من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن المحتالين يستغلون حماس الجماهير لحضور البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم، عبر إعلانات وهمية لبيع التذاكر بأسعار مغرية، قائلا إن المحتالين يوظفون تقنيات التزييف العميق في إنتاج أصوات وصور وإعلانات مزيفة يصعب على المستخدم العادي اكتشافها.

وأوضح العمري، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن المحتالين يعتمدون على خلق شعور بالإلحاح لدى الضحايا، من خلال رسائل تؤكد أن العرض متاح لفترة محدودة أو أن عددًا قليلًا من التذاكر المتبقية، مع عرض عداد زائف لعدد المشترين، مضيفا أن الضحية تُدفع غالبًا إلى وسائل دفع يصعب تتبعها، مثل العملات الرقمية أو التحويلات البنكية المباشرة، لتفادي استرداد الأموال أو ملاحقة المحتالين.

وأشار أستاذ علم الحاسوب إلى أن أولى علامات المواقع المزيفة تتمثل في تشابه أسماء المواقع مع المنصات الرسمية مع تغيير حرف أو رمز بسيط، إلى جانب العروض غير المنطقية والأسعار المنخفضة بصورة مبالغ فيها، كما شدد على ضرورة عدم الضغط على الروابط الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة، وعدم مشاركة أي رمز تحقق يصل إلى الهاتف، لأن ذلك قد يمنح المحتالين القدرة على اختراق الحسابات والأجهزة.

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